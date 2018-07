O que nós, homens, podemos aprender com as mulheres na hora de compartilhar os produtos de beleza delas

Em homenagem a esses seres tão vaidosos e experts no quesito cuidados de beleza, fomos ao necessaire “delas” para buscar inspiração em produtos essencialmente femininos – produtos que podem perfeitamente ser incorporados a nossa rotina de cuidados pessoais. Confira as dicas de cosméticos práticos e funcionais.

Creme de mãos

A pele masculina já é mais espessa e áspera por natureza. Juntando com as alterações climáticas, temos que cuidar dessa parte do corpo quase esquecida. Um bom creme de mãos pode evitar o ressecamento da pele, das unhas lascadas e das cutículas aparentes.

Creme de contorno dos olhos

A região dos olhos é uma parte muito sensível de nosso rosto e nem por isso voltamos nossa atenção a ela. A pele do contorno dos olhos é mais fina que a pele de outras partes do corpo; só isso já justifica a necessidade de cuidado especial. O uso contínuo de cremes específicos para tal área pode ajudar a evitar olheiras, bolsas, linhas e rugas.

Água micelar

Se nunca ouviu falar, saiba que esse item queridinho das mulheres pode ter um lugar de destaque em seu necessaire. Usada por elas principalmente como demaquilante, essa solução contém poderosos agentes de limpeza não detergentes – as famosas micelas; daí, o nome do produto. Essa água pode ser usada como produto de limpeza para o rosto, no pós-barbear – para limpar e desobstruir os poros –, e também como tônico facial. Ela ajuda na remoção de células mortas, de gordura e de impurezas.

Hidratante facial

Forever young. Quem não quer ter pele sempre jovem e saudável? Se fizer uso de um produto que conjugue hidratação com proteção solar, é um espetáculo! Atente à textura do produto. Prefira os sérums ou géis a cremes. Existem também boas opções gel-creme, com toque seco ou matificante. São produtos que atuam no controle da oleosidade, do brilho excessivo e da acne.