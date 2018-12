E aí, beleza?

É verdade que novembro foi um mês em que muito se falou sobre a saúde masculina, especialmente no que tange à prevenção ao câncer de próstata.

Mas ainda precisamos falar sobre a saúde bucal… é um fato que muitas vezes nos esquecemos ou por vezes deixamos em segundo plano cuidar da boca. E não me refiro simplesmente ao simples hábito de escovar os dentes.

Cada vez mais novos produtos dedicados à saúde oral chegam ao Brasil para que não faltem opções para os cuidados da boca. Conheça abaixo algumas novidades para higiene bucal que unem tecnologia, design e praticidade.

Neve Dental Instant Protection, Megasmile, R$ 59,90

Essa “neve dental” é um híbrido entre creme dental e antisséptico bucal que possui um alto poder de higienização e limpeza. Pode ser usada com ou sem escova de dentes. O dispenser em formato de pump é prático e libera uma espuma com própolis puro, xilitol natural e extratos de sálvia, que atuam de forma regeneradora e curadora. Bacana, né? A marca tem ainda um outro produto que possui um agente branqueador, além de funcionar como um redutor das manchas mais profundas, gradualmente. Ambos os produtos não têm partículas abrasivas e não irritam.

Escova de Dentes Sonic Black Whitening II, Megasmile, R$ 399,00

Dentes brancos e polidos em duas semana é o que promete essa escova de dentes com cerdas de carvão ativado. As cerdas especiais com a tecnologia patenteada de micropartículas de carvão ativado promovem o clareamento dos dentes. Uma escova elétrica que alia design e praticidade.

Creme Dental Care Forte, Edel White, R$ 13,90

Devido à combinação de seus ingredientes ativos, esse creme dental previne a cárie, favorece a remineralizarão do esmalte dentário e protege as gengivas. A associação de Fluoreto de Sódio diminui a incidência de cárie, interferindo negativamente no crescimento das principais bactérias cariogênicas, evitando o acúmulo de placa bacteriana e a desmineralização do esmalte dentário. Seu baixo fator de abrasividade evita o desgaste do esmalte e tem sido um grande coadjuvante no tratamento de sensibilidade.

Limpador de Língua, Edel White, R$ 14,90

É verdade que a superfície da língua é um dos locais mais propícios para o acúmulo de bactérias que causam o mau hálito. Esse limpador de língua é feito de material macio e flexível, que promove uma suave e eficiente higiene da superfície da língua. Especialmente adequado no caso de halitose. É descartável após algumas utilizações.

Kit Diamond Glow – Jewel Trilogy, Swiss Smile by Curaprox, R$ 750,00

Esse kit luxuoso conta com a eficiência das escovas ultramacias da Curaprox e a inovação do creme dental com partículas de diamante da Swiss Smile. O resultado é esse lançamento numa parceria inédita com a Swarovski, que está à venda nas Drogarias Iguatemi de todo o Brasil.