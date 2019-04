E aí, beleza?

Já dizia Carolina Herrera de Baez que o perfume é uma expressão invisível do eu. Assim como nós mudamos, seja de humor, de opinião, ou de expressão, o perfume também deve variar com a mudança das estações.

Enquanto os aromas da primavera e do verão são mais frescos, cítricos e frutados, as temperaturas amenas do outono pedem aromas mais quentes e vibrantes. Especiarias, madeira, couro são alguns dos elementos que deixam as fragrâncias mais marcantes e sensuais nesta estação do ano.

Conheça os perfumes ideais para usar neste outono:

1 – Polo Red Rush, Ralph Lauren, R$ 379 (75 ml)

Para um homem moderno e de atitude. A grande novidade da perfumaria em 2019 tem tudo para ser uma referência unânime para os homes. Esse lançamento da Ralph Lauren é uma explosão de adrenalina e energia. Com uma intrigante e contrastante combinação de notas, traz a mandarina vermelha, a menta fresca, o café vermelho e o cedro na sua composição. É uma fragrância intensa e energética, refinada e masculina, que traz o ator e DJ Ansel Elgort – que estreou sucessos como “A Culpa é das Estrelas” e “Baby Driver” – como o rosto da campanha.

Disponível para pré-venda exclusiva nas Lojas Renner a partir de abril, e em junho, chega ao Brasil nos demais pontos de venda.

2 – Sauvage, Dior, R$ 565 (100 ml)

Âmbar, bergamota, pimenta, e o acorde da baunilha absoluta dão o tom para essa fragrância criada por François Demachy, o perfumista-criador da Dior, que inspirou-se no deserto, na hora mágica do crepúsculo. Esse novo e misterioso eau de parfum acrescenta uma intensidade original ao Sauvage. Noturno, o homem Sauvage é confiante e elegante, mas também arisco, “selvagem”. O perfume é equilibrado e não “compete” com quem o usa, mas sim enaltece-o.

3 – Malbec Magnetic, O Boticário, R$ 169,90 (100 ml)

Aprofundando a sofisticação de Malbec, a linha Magnetic traz uma fragrância que desperta uma atração forte e inexplicável. A Colônia Malbec Magnetic é a expressão olfativa do magnetismo, atraente e viciante. Tem um acorde que traz notas da terra rica em minerais e o frutal da uva branca da Alsácia que, combinados com as madeiras de Malbec, revelam uma fragrância intrigante e extremamente sedutora.

4 – 212 VIP Body Spray, Carolina Herrera, R$ 159 (250 ml)

Carolina Herrera expandiu a coleção 212 VIP, reformulando quatro de seus perfumes na forma de sprays corporais. A novidade, em formato nostálgico do aerossol, oferece uma expressão perfumada e portátil de liberdade e ousadia.

Essa coleção eleva ainda mais a experiência de aplicar um perfume da cabeça aos pés, literalmente, com um nível mais sutil da fragrância em comparação com os perfumes originais. Usado sozinho, cada spray corporal se dissipa levemente na pele e no cabelo; quando mergulhado sobre um perfume de 212 VIP, juntos abrem um novo capítulo para um acabamento mais duradouro.