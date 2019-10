E aí, beleza?

Já dizia Carolina Herrera de Baez que o perfume é uma expressão invisível do eu. Assim como nós mudamos, seja de humor, de opinião, ou de expressão, o perfume também deve variar com a mudança das estações.

Para entrar no mood dessa primavera e renovar os seus aromas, aposte em fragrâncias cheias de personalidade, com aromas frescos, cítricos e frutados:

CH Kings, Carolina Herrera, R$ 489,00 (100 ml)

Esse eau de parfum de edição limitada é inspirado no jogo do amor e da sedução. Tem notas de saída de pimenta preta e rosa, cardamomo e violeta. A verdadeira magia está no coração da fragrância, com a doçura do abacaxi e da sálvia, combinados com cacau e café; A base amadeirada de cumaru e almíscar completam o truque.

Invictus Legend, Paco Rabanne, R$ 499,00 (100 ml)

Imagine o calor escaldante do deserto e de repende, uma brisa refrescante chega… Assim é essa fragrância, com um aroma amadeirado e picante que conferem uma força intensa e refrescante. As notas de coração desse eau de parfum são o gerânio picante e folhas de louro, que simbolizam a vitória. A composição aromática completa-se com as notas de base amadeiradas, que combinam a madeira de guaiaco com o âmbar.

H Acqua, Eudora, R$79,90 (100 ml)

A sensação de frescor toma conta da nova fragrância Eudora H Acqua. A fragrância fougère aquosa é uma explosão de energia, através da combinação do Acorde Iced Citrus com notas especiadas e aromáticas; a intensidade das notas oceânicas e do sândalo australiano agrega sofisticação ao perfume.

Jimmy Choo Man Ice, Jimmy Choo, R$ 459,00 (100 ml)

Um toque de frescor e emoção, para um homem despojado, divertido, audacioso, que busca frescor em uma fragrância, trazendo uma energia radiante para o seu dia a dia. As notas de topo são tangerina, bergamota e cidra; no coração, uma mistura elegante e adocicada de vetivér, patchouli, cedro e maçã; na saída, notas de almíscar, musgo e ambroxan. A cara da primavera!

Mr. Burberry Indigo, Burberry, R$ 459,00 (100 ml)

Criada pelo renomado perfumista Francis Kurkdjian, Mr. Burberry Indigo é uma fragrância refrescante, com notas cítricas que lembram o ar puro ao longo da costa britânica. Abre com a combinação refrescante do limão e do alecrim. Nas notas de coração, hortelã e folhas de violeta trazem energia ao perfume. No fundo, a junção das notas amadeiradas do musgo de carvalho branco e âmbar seco dão conforto e segurança para a fuga do final de semana pelo litoral.

212 VIP Black Own the Party Extra, Carolina Herrera (100 ml)

Esse é o perfume para quem não quer passar despercebido na noite. Extravagante, traz notas de topo como o rum, a coca-cola e a toranja; no coração, lavanda, couro e musgo; como notas de saída, cacau e almíscar. Uma explosão oriental para um homem contemporâneo e estiloso.