Existe um lugar, junto à Serra mais alta de Portugal, onde as sensações são rainhas – sejam elas auditivas, olfativas ou táteis. E podem ser vivenciadas num pequeno hotel de charme, exclusivo, localizado num território de baixa densidade – estamos numa aldeia de 150 habitantes onde até agora não houve um caso positivo de COVID-19. Quer mais motivos para colocar esse lugar incrível na sua wishlist para uma viagem requintada, na sua próxima ida a Portugal? Então, aqui vão mais alguns…

Uma cascata privada dentro de uma propriedade que se transformou num hotel de sonhos, com apenas quinze quartos, dos quais oito são suítes, alguns com varanda sobre o vale e o infinito da serra a se perder de vista. Sentir o ar puro da montanha, o cheiro de lenha queimada, a brisa da natureza e o barulho da água a correr é apenas o início de uma viagem sensorial e de bem-estar pela região centro-norte de Portugal, em plena Serra da Estrela.

Na aldeia de Lapa dos Dinheiros, os sentidos vão atravessar toda a sua experiência, seja pelo olfato, com a aromaterapia que se pratica no spa; pelo tato, com as massagens ali recebidas; pelo paladar, nos sabores servidos no restaurante da casa; ou pela visão – talvez o sentido mais estimulado, marcado pelas imagens da natureza e do horizonte. As Casas da Lapa são um pequeno hotel inovador, único em todos os sentidos, que proporciona os hóspedes muito mais do que a fórmula básica da “boa cama e da boa mesa”.

Nuno Bravo, nativo da Lapa, sempre acreditou no potencial turístico do local, mas só em 2005, quando a esposa, Maria Manuel Silva, regressou de um ano na Itália – onde percebeu o valor que aquele país dava aos agroturismos –, aconteceu o clique decisivo. “Quando regressei, comprámos a primeira casa”, conta ela. Esta primeira casa, que foi reformada, abriu em 2005, com seis quartos. Dois anos mais tarde, o casal comprou outras casas adjacentes, e o sonho foi sempre crescendo. Até que em 2020, resolveram dar novo salto qualitativo e empreenderam uma renovação substancial, reabrindo em junho deste ano com quinze quartos.

É neste refúgio com vista para a montanha onde o contemporâneo e o tradicional se fundem, num estilo minimalista na decoração, mas rico em detalhes e experiências. Um lugar acolhedor, com uma arquitetura sóbria, que mescla materiais nobres da região, como o granito e a madeira, e onde logo se nota um equilíbrio fascinante e atemporal. As Casas da Lapa têm alma, uma personalidade muito forte, se assim podemos dizer, que encanta quem lá se hospeda.

Os quartos

Alguns com uma vista de tirar o fôlego, das montanhas e do vale, outros com vista para a piscina externa ou para a aldeia. Mas todos com o ideal daquilo que se pratica neste projeto hoteleiro familiar: a arte de bem receber, de fazer sentir-se em casa – mesmo estando longe dela – e de atenção aos detalhes.

Camas confortáveis, mantas, almofadas e cadeiras de burel (tecido grosseiro de lã), tapetes de lã da Serra da Estrela convivem em harmonia com peças de design, mobiliário nórdico dinamarquês e português dos anos 50. São idealmente espaçosos, alguns com mezanino para abrigar famílias com filhos, e todos com banheira – onde se pode desfrutar de um banho relaxante com vista para a montanha, em algumas unidades. É como se o tempo parasse por um instante…

O spa e as áreas comuns

Não uma, mas duas piscinas panorâmicas e uma piscina interna aquecida fazem a alegria dos hóspedes, não só no verão, mas também no inverno. Duas saunas também estão à disposição dos clientes – ainda que com escala para uso, em tempos de Covid –, sendo uma seca e outra a vapor.

O spa, com duas salas de tratamento, é focado na aromaterapia, com 50 óleos essenciais personalizáveis à medida de cada cliente, com a chancela da marca belga Pranarôm – a mais consolidada na área da aromaterapia científica. O menu de massagens é diversificado, com tratamento de rosto e corpo. Experimente uma massagem relaxante total, que irá lhe proporcionar um grande bem-estar físico e psicológico, além de aliviar as dores e tensões musculares. Sairá revigorado!

A renovação do hotel trouxe, também, uma biblioteca maravilhosa, que mais do que um simples espaço de leitura, presta homenagem a um espaço que era comum nas aldeias, antigamente: as ‘buracas’, uma espécie de grutas escavadas na rocha das casas que serviam para salgar as carnes ou guardar utensílios. Especial também é o restaurante de cozinha contemporânea portuguesa, que traz à mesa ingredientes locais e sazonais (queijos, embutidos, ervas aromáticas, carnes e frutas) pelas mãos do jovem chef Tiago Gonçalves, é mais um motivo para ficar.

A poucos metros do hotel, há uma praia fluvial com quedas d’água e outros percursos pedonais, que podem ser explorados, como a rota da Caniça, com direito a grutas e paisagens paradisíacas pelo caminho; outras atividades de natureza são também um prato cheio para os adeptos de hiking, bem como passeios turísticos nas aldeias históricas da região.

É de experiências como estas, simples, mas especiais, que se fazem as vivências neste hotel de charme, numa altura em que a hotelaria enfrenta diversos desafios e adversidades, e a reinvenção é um dos caminhos para a renovação. No fundo, o que as Casas da Lapa proporcionam é uma experiência em formato de sinestesia, em que todos os sentidos saem revitalizados no final da estadia.

Casas da Lapa

casasdalapa.pt

booking@casasdalapa.pt

+351 911 851 895

Oferta especial: pague 3 noites e fique 5