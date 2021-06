E aí, beleza?

A Pirelli acaba de divulgar que voltará a produzir o seu calendário anual. O anúncio marca o retorno do calendário icônico da marca do setor automotivo, que revolucionou a maneira de fazer publicidade e se tornou um hit.

Bryan Adams, músico e fotógrafo, irá fotografar o Calendário Pirelli 2022. O artista canadense deu a notícia por meio de seus canais de mídia social. “Tenho orgulho de ter sido escolhido como o fotógrafo do Calendário Pirelli 2022. Combinar fotografia e música para o ‘The Cal™’ é muito empolgante e, claro, terá algumas pessoas extraordinárias. Em algumas semanas, os shootings começarão. Estou emocionado”, disse ele.

Ainda não foram revelados os nomes das modelos e nem onde será o shooting. Após a primeira década de publicação, com uma única pausa em 1967, houve uma interrupção por nove anos, entre 1975 e 1983, devido à recessão mundial desencadeada pela guerra do Yom Kippur e a crise do petróleo. Em 2021, a paralisação veio por conta da pandemia de Covid-19.

A edição de 2022 será o 48º Calendário Pirelli. O projeto, que teve início em 1964, com fotos de Robert Freeman (o fotógrafo dos Beatles), buscou criar sua própria versão de calendários femininos, que eram um dispositivo de marketing experimentado e testado na época na indústria automotiva – um de uma série de presentes entregues a clientes. O tom artístico do Calendário Pirelli surgiu do desejo da empresa de que os revendedores, ou quem exibisse o calendário, pudesse pendurá-lo na parede com orgulho. A ideia partiu de Derek Forsyth, então responsável pela publicidade e propaganda no escritório da Pirelli no Reino Unido.