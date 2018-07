A Natura reformulou recentemente e está relançando toda a linha de produtos Natura Homem. Com produtos para rosto, cabelo, barba e corpo, a linha reformulada é um convite ao homem contemporâneo para “se expressar como ele quiser” e se ver livre de estereótipos ou das amarras ancestrais para a sua expressão.

Em tempos de liberdade de expressão em todas as suas formas e de igualdade de gênero, o lançamento celebra uma nova fase da marca, que enaltece e revela o homem verdadeiro, em sua inteireza. “A marca Natura Homem chega para celebrar todas as maneiras de ser homem”, ressalta Denise Coutinho, diretora da unidade global de perfumaria.

Os produtos foram criados com tecnologia que combina os ativos da biodiversidade brasileira com os elementos mais potentes da ciência mundial. Ingredientes da nossa flora como o cacau, o cupuaçu, o murumuru e a copaíba estão entre as principais matérias-primas da nova linha de cosméticos. Dentre as novidades, destacam-se o óleo de barbear (100ml, R$ 49,40), feito com óleo de capaíba, e também produtos para cuidados faciais que limpam e tratam da pele, como o hidratante antissinais (40 g, R$ 79,90), composto por extrato de cacau.

Os produtos estão disponíveis por meio de uma consultora Natura, na Rede Natura ou nas lojas próprias da marca, em São Paulo, São Caetano do Sul, Ribeirão Preto e no Rio de Janeiro.

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza, líder no setor de venda direta no Brasil. Recentemente anunciou ter concluído a compra de 100% da marca britânica The Body Shop, que pertencia à L’Oréal.