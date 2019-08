E aí, beleza?

De repente, você se olha ao espelho e encontra um ou dois fios brancos no meio de sua barba. Um fio aqui, outro ali e, a cada dia que passa, funciona como um catalisador implacável para o admirável mundo novo dos fios brancos. Alegria para uns, decepção para outros; afinal, outrora a barba grisalha foi sinal de maturidade, poder e status.

É, meu amigo, o tempo chega para todos; para uns, vem mais cedo, e, para outros, demora um pouco mais. O fato é que um dia todos terão fios brancos e a culpa é da melanina – a proteína, presente em nosso corpo, responsável pela coloração dos olhos, do cabelo e principalmente da pele.

Conversamos com Dr. Alberto Cordeiro, dermatologista especialista em cosmiatria e tricologia da Horaios Estética, que esclareceu algumas dúvidas sobre o tema:

Afinal, por que a barba muda de cor?

A barba muda de cor porque há um envelhecimento do bulbo capilar, que é a estrutura que dá origem aos fios. Com o passar do tempo, esse bulbo capilar vai perdendo a melanina e, consequentemente, o fio também vai perdendo essa substância – razão pela qual eles ficam brancos.

Há uma idade específica para os fios brancos começarem a aparecer?

Geralmente, eles começam aparecer a partir dos 30 anos. Mas, depende muito da genética de cada pessoa: pode ocorrer um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde.

Como disfarçar os fios brancos na barba?

Para disfarçar os fios brancos, existem alguns produtos que se podem utilizar como se fossem uma maquilagem, ou fazer o uso de tonalizantes e de tinturas que dão um resultado mais duradouro.

Mas, uma coisa é certa: a barba grisalha tem seu charme! Além do mais, cada barba é única – seja na cor, no comprimento, na espessura do fio e na quantidade. O importante é você entender qual o tipo de sua barba, para cuidar da melhor maneira possível para que ela cresça saudável e bem cuidada.

Contudo, a barba branca tem maior tendência ao ressecamento e a ficar quebradiça; portanto, exige cuidados especiais: barba branca exige não só o uso de produtos específicos, como o xampu e o condicionador, mas também de um leave-in, que deixa o fio bem macio e com um toque agradável. A diferença é que esses produtos têm na fórmula um matizante que neutraliza os tons amarelados e devolve a cor natural, realçando os tons de branco e grisalho dos fios.