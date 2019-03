E aí, beleza?

A Melissa acaba de lançar mais uma collab, dessa vez com a FILA. A parceria entre as duas traduz a visão que as marcas têm na mesma direção quando o assunto é o streetwear e a cultura diversa das ruas. Melissa / FILA é o resultado da soma do legado da label italiana com a expertise da marca brasileira, em uma coleção que já nasce prestigiada.

São cinco produtos inéditos: três modelos de calçados, entre os quais um dos ícones máximos da moda street, os sneakers, sandália plataforma, chinelo slipper e dois acessórios, incluindo pochetes e uma capa de chuva estilizada. Todos os produtos levam a principal matéria-prima da Melissa, o plástico, e são unissex.

A campanha desta collab é assinada por @hypemaker_, estúdio criativo global do @hypebeast, e foi feita nas ruas de Nova York com cast & crew que fazem parte da comunidade streetwear local.

A coleção está disponível nas Galerias Melissa Londres, Nova York, e-commerce oficial da marca, Casa de Verão, nos Clubes Melissa de todo o Brasil e em multimarcas selecionadas.

Vale lembrar que a Melissa chega aos 40 anos em 2019, valorizando sua origem brasileira e sua identidade local sob os pilares de moda, arte e design que ganharam o mundo.