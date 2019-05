E aí, beleza?

Já havíamos antecipado aqui quais seriam as cinco tendências de grooming que marcariam 2019 para os homens, e dentre elas, a maquiagem masculina se destaca. E isso não quer dizer que você terá de sair, por aí, com a cara “rebocada” e cheia de brilho.

É um fato que maquiagem para homem já foi um tabu. Entretanto, no contexto de estar com a pele limpa, hidratada e livre de imperfeições, as marcas estão cada vez mais antenadas no assunto e não param de lançar linhas inteiras, dedicadas ao público masculino.

De acordo com Patrícia Lima, especialista em beleza natural e fundadora da Simple Organic – marca brasileira sustentável de cosméticos orgânicos, veganos, naturais, cruelty-free e que defende a bandeira genderless (sem gênero) – é de extrema importância as marcas terem um olhar sem vício e muito além de marketing. “O que a gente vê hoje no mercado são muitas marcas de beleza levando para suas campanhas, a diversidade, mas não de forma real ou levantando todas as bandeiras nesse aspecto”, destaca Patrícia.

Para te dar uma ajudinha em relação ao tema, falamos com a maquiadora e beauty artist Brigitte Calegari, para saber quais são os cuidados e as dicas de ouro da maquiagem masculina.

1 – O mundo da maquiagem está se tornando cada vez mais diverso, e cada vez menos sobre regras. Para quem nunca se aventurou nesse mundo, o que é preciso fazer para não errar?

Antes de uma boa maquiagem, existe um bom cuidado com a pele. Com a hidratação e a proteção solar em dia, o uso da maquiagem surge apenas para homogeneizar a pele e garantir um visual alinhado. Na hora de comprar os itens de maquiagem, sempre peça ajuda para algum especialista da loja, porque a compra do tom correto é o que garante a neutralidade necessária para não ter o visual de “palhaço”.

3 – Quais produtos são essenciais para uma pele bem-feita?

É importante dividir em duas categorias os produtos: uma, de cuidados, e outra, de cosméticos com função corretiva. Para os cuidados, o sabonete facial, o hidratante de acordo com o tipo de pele, o protetor solar e o protetor labial são essenciais! Eles vão garantir a saúde e evitar o uso excessivo de maquiagem no rosto.

Para os cosméticos, um bom BB cream ou CC cream (que possuem uma fórmula muito mais leve em relação à base e diversos benefícios para a pele), garante a uniformidade do tom do rosto e pescoço. No caso de olheiras mais evidentes, marcas ou espinhas, é interessante ter um corretivo cremoso – ótimo para ser aplicado com os próprios dedos nas áreas necessárias.

2 – Qual o passo a passo básico para homens, para uma pele livre de imperfeições?

Durante a noite, após o banho, é interessante estabelecer uma rotina facial: utilizar o sabonete líquido para lavar o rosto e aplicar o hidratante e o protetor labial antes de deitar.

Ao acordar, é legal repetir esse passo a passo, incluindo o protetor solar ao final. Uma dica importantíssima é evitar lavar o rosto com água quente. Se preferir lavá-lo no chuveiro, regule para fria a temperatura da água.

Depois que o protetor solar for absorvido pela pele, aplique o BB ou o CC cream com os próprios dedos, espalhando-o pelo rosto como se fosse um creme. Isso vai uniformizar o tom da pele e adicionar alguns benefícios extras à hidratação e à proteção solar. Caso ache necessário, utilize o corretivo cremoso nas olheiras, com batidinhas da ponta do dedo. Se for esfregado, o corretivo não exercerá o efeito de cobertura necessário.

4 – Se pudesse sugerir apenas um único produto para o homem investir, qual seria e por que?

Protetor solar! Além de garantir a saúde da pele, evitando queimaduras solares e o envelhecimento precoce, há opções com multibenefícios que possuem cor – e podem ser utilizados no lugar do BB ou CC cream, por exemplo.

Brigitte ainda lembra que é sempre importante pensar no uso dos produtos, imaginando uma aparência naturalmente viçosa: pele e lábios hidratados, olheiras corrigidas e pontos de oleosidade controlados. Assim, nenhum produto será usado em excesso e o visual terá aquele “ar saudável”, que tanto é desejado, com o uso da maquiagem. A real beleza é justamente essa: valorizar seus próprios traços com os produtos adequados para as suas necessidades.