Famosa por suas paisagens naturais, muito diferentes daquelas encontradas no restante de Portugal, a região da Madeira é um destino espetacular e que merece ser visitada na sua próxima ida ao país. O arquipélago está localizado em meio ao Oceano Atlântico, distante cerca de 1h30 de voo a partir de Lisboa.

Recentemente, a Madeira conquistou pela oitava vez o título de “Melhor Destino Insular da Europa”, anunciado na 28ª edição dos World Travel Awards, o mais importante prêmio da indústria do turismo internacional. O destino português venceu a votação entre outras 11 ilhas que também participavam nesta categoria, sendo elas: Açores, Ilhas Baleares e Canárias (Espanha), Creta e Cíclades (Grécia), Chipre, Guernsey e Jersey (Ilhas do Canal), Malta, Sardenha e Sicília (Itália).

Com uma infraestrutura turística excelente, continua sendo um dos destinos mais seguros para se visitar na Europa, com baixíssimos números de casos de covid-19 e boa taxa de vacinação da população. No desembarque, é necessário apresentar um exame PCR negativo, feito até 72 horas antes da viagem, ou optar por fazer o teste na chegada, gratuitamente, e aguardar o resultado no hotel. Viajantes vacinados podem apenas apresentar a comprovação do ciclo completo de vacinação.

Este paraíso ainda tem atrações que permitem um maior contato com a natureza, uma tendência para as viagens da retomada. São florestas, falésias, praias, cidades, montanhas, jardins e reservas naturais, que demonstram toda a diversidade de ambientes inacreditáveis do destino. Por isso mesmo, deixe os seus cinco sentidos aflorarem e tenha uma viagem ainda mais marcante pela fabulosa Ilha da Madeira. Confira a lista do que não pode faltar no seu roteiro:

AS EXPERIÊNCIAS

Funchal, onde tudo acontece

A capital do arquipélago é também seu principal centro turístico, comercial e cultural. Situada na costa sul da ilha, em uma baía banhada pelo oceano, esta cidade de quase 600 anos tem um pouco de tudo. Há um centro histórico charmoso e interessante, belos parques, jardins e restaurantes maravilhosos. O turista ainda pode curtir cafés ao ar livre, bares e vistas incríveis, já que a cidade tem o formato de anfiteatro.

Comece sua visita pelo Mercado dos Lavradores, um espaço público dinâmico que atrai não só turistas, mas também a população local, em busca de frutas tropicais, legumes e verduras frescos, carnes e peixes, e claro, deliciar-se com a gastronomia local em pequenas “bancas”.

Caminhe em direção ao teleférico e suba até o bairro do Monte, de onde terá vistas fabulosas da ilha. Diz o ditado que para descer todo santo ajuda, mas a descida nos Carros de Cesto pode ser muito mais divertida. Uma das atrações mais famosas do Funchal, esse tradicionais e tão típicos ‘carrinhos’ são produzidos artesanalmente com vimes, madeira e dispõem de dois a três lugares, sentados. São conduzidos e controlados por dois ‘carreiros’ trajados a rigor, vestidos de branco e com chapéu de palha na cabeça. Estes, com habilidade e perícia, utilizam as grossas solas de borracha das suas botas como ‘freio’ durante uma viagem, de pura adrenalina e emoção.

A descida decorre num percurso de cerca de 2 km e leva cerca de 10 minutos, proporcionando momentos de pura emoção. Imperdível!

Fazer uma levada

Já imaginou fazer uma trilha numa floresta tropical com cerca de 20 milhões de anos? A Floresta Laurissilva é um dos mais belos tesouros naturais do mundo e considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. Ocupando cerca de 20% do território da ilha e, como o seu ecossistema úmido, todo o lugar é coberto de musgos, enquanto orquídeas da serra, gerânios cor-de-rosa e os massarocos colorem o cenário de violeta. Além da vegetação verdinha e suas árvores frondosas e imponentes, o local tem a trilha do Caldeirão Verde, situada no Parque Florestal das Queimadas, e um lago formado por uma queda d’água de cerca de 100 metros. As ‘levadas’ são sistemas de irrigação extraordinários construídos ​​no século XVI para levar a água da costa norte para a costa sul. Atualmente, existem cerca de 16 km destes “caminhos” na Madeira. A verdade é que você pode caminhar nesta ilha por toda a parte. Enquanto estiver na Madeira, não pode perder esta experiência exótica e única! As levadas são realmente uma experiência inesquecível: seguir os caminhos que levam as águas que abastecem a ilha é algo único, revigorante e cheio de surpresas. A Madeira Adventure Kingdom tem experiência nestes passeios e fará a sua experiência ainda mais divertida e especial.

Ver o nascer do sol no Pico do Areeiro

Não há caminhada de montanha mais emocionante na Madeira. Este caminho de montanha liga as três montanhas mais altas do arquipélago, a cerca de 1818 m acima do nível do mar. Um lugar para estar acima das nuvens… a vista dos cenários do maciço central da ilha é impressionante e lá é possível iniciar um dia completo de atividades: a começar assistindo o nascer do sol e se aventurando em uma emocionante trilha até o Pico Ruivo, este sim o mais alto do destino. Faça um jeep tour com a Discovering Madeira e conheça essa região como um local!

Passar um dia nas praias paradisíacas de Porto Santo

A outra ilha habitada do arquipélago tem paisagens bem diferentes da sua vizinha: possui extensos areais dourados que lhe renderam o apelido de Ilha Dourada, já que percorrem praticamente toda sua costa sul e se unem ao mar azul-turquesa. O clima é ideal para passar o dia todo na praia, relaxando, e curtindo a vista e a areia, que tem propriedades terapêuticas comprovadas. A água do mar de Porto Santo também é usada em tratamentos de talassoterapia, devido às quantidades elevadas de estrôncio, crômio e iodo, elementos benéficos para a saúde. Inclua na sua visita um jeep tour pela Ilha com uma empresa local e super cuidadosa nos detalhes, a Lazer e Mar.

Para relaxar, o quiosque Tia Maria é uma opção de beach club genuíno, com pé na areia, gente bonita, comida maravilhosa, boa música e imperiais (chopp) bem geladas.

Passeio de Catamaran privado com Chef a Bordo

Passeios para observar golfinhos e baleias são muito comuns na Madeira. Isso porque esses animais costumam aparecer com facilidade e em grupos ao redor da ilha, e é possível vê-los nadando, saltando e brincando. No barco, um biólogo marinho que acompanha o grupo conta um pouco mais sobre os hábitos destes cetáceos incríveis.

Para quem quer avistar os cetáceos, mas prefere um passeio mais exclusivo, a bordo de um catamarã de luxo, a dica é fazer um tour com a VIP Dolphins. Entre os serviços que eles oferecem estão: champanhe, chef a bordo, registro fotográfico, Wi-Fi e muito mais, tudo incluído. E caso o turista não consiga avistar nenhum animal marinho, eles oferecem uma segunda viagem gratuita.

A Madeira e a Moda

O bordado madeirense está presente na ilha desde o seu povoamento, no século XV. Este conhecimento é passado de geração em geração até aos dias de hoje. É no final do século XIX que esta arte é reconhecida, comercializada e exportada. O rigor, a paixão e a técnica, inerentes à produção do Bordado Madeira, contam já com cerca de 150 anos de história e tornou-se um patrimônio cultural. Há cerca de 100 anos contavam cerca de 50 mil bordadeiras e bordadeiros de todas as idades na ilha.

Durante décadas esta arte fez parte do quotidiano das famílias da ilha da Madeira. E hoje, um pouco por toda a ilha, ainda podemos encontrar as mulheres do bordado que repetem os pontos com muita dedicação e emoção. São horas a fio, cobrindo as linhas azuis estampadas no algodão, linho ou organdy criando peças de altíssima qualidade e beleza. Até chegar à uma colaboração com a global Chanel, em 2015, na criação de 11 desenhos de golas com Bordado Madeira para a sua coleção Primavera/Verão.

Na Bordal, é possível conhecer e experienciar a vida por detrás do Bordado da Madeira. Vale a pena uma visita para se encantar com esse trabalho artesanal, passado de geração em geração.

ONDE FICAR

The Cliff Bay by Porto Bay

Com uma localização ímpar, no alto do penhasco bem de frente ao mar incansável e mágico da Madeira, esse hotel cinco estrelas não passa despercebido no centro do Funchal. A vista dos quartos fala por si: a beleza do azul incansável do mar, a atenção aos detalhes da equipe do hotel, o acesso direto ao mar, o restaurante Il Gallo d’Oro com 2 estrelas Michelin, os jardins com inúmeros recantos e palmeiras seculares, completam o quadro com a magnífica vista para a baía.

Se quiser nadar no mar aberto, a experiência é única: a temperatura média da água varia entre 17oC e 22oC ao longo do ano. Aqui, tudo é ual: a vista, a beleza do resort, as piscinas deslumbrantes e claro, a sensação de estar conectado com a natureza. Os quartos são espaçosos, muito bem decorados e equipados… mas quem é que num destino deste vai para passar muito tempo dentro de um quarto de hotel, não é mesmo?!

Não deixe de marcar uma massagem no completíssimo spa do hotel. Entregue-se com confiança nas mãos dos terapeutas, que oferecem sempre um serviço personalizado e atencioso ao cliente para uma experiência profunda e relaxante para a mente, corpo e espírito.

Savoy Saccharum

Localizado na Calheta – um bairro mais afastado do centro e extremamente calmo –, o Savoy Saccharum Resort & Spa foi premiado com o título de “Melhor Resort Insular da Europa”, recentemente.

É um dos hotéis mais instagramáveis da ilha, principalmente pela sua piscina de borda infinita, pela beleza da sua arquitetura e claro, pelo serviço impecável e pelas experiências de bem-estar personalizadas para cada hóspede.

O hotel ocupa um antigo engenho de açúcar – daí seu nome, Saccharum, que é o nome em latim para a cana-de-açúcar – e conta com uma decoração contemporânea, usando a cana-de-açúcar como principal elemento de inspiração no seu design. Dispõe de dois restaurantes (Alambique e Engenho), e são ambos dedicados à gastronomia portuguesa e mediterrânea.

Sobre as experiências de bem-estar, o Saccharum tem um belíssimo spa, com sauna, jacuzzi e piscina aquecida. Obrigatório é fazer uma das massagens de assinatura, que têm como mote a cana-de-açúcar, é claro!

ONDE COMER

Restaurante Avista

The Wanderer

Quinta do Furão

Hotel AquaNatura

Alambique by Savoy Saccharum

Socalco

The Dinning Room by Quinta da Casa Branca