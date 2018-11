E aí, beleza?

Imagine hospedar-se num hotel clássico e sofisticado, no coração de Roma, e esse mesmo hotel proporcionar-lhe acesso aos bastidores de algumas das mais famosas butiques da cidade . . . Será um passaporte para descobrir a história e os segredos por trás das grifes italianas mais badaladas.

Isso será possível por meio do programa “Avenue of Style”, do Hotel de Russie – um hotel do Grupo Rocco Forte Hotels, em Roma. A proposta permite vivenciar experiências exclusivas, criadas especialmente para os homens com uma afinidade pelas marcas italianas.

São cinco experiências personalizadas com acesso a serviços de alta qualidade – serviços fornecidos exclusivamente para os hóspedes do hotel. Tudo o que você terá que fazer é reservar uma estadia em uma das elegantes suítes; são 33 suítes, ao todo. O programa é organizado pelo serviço de “concierge” do hotel, que se encarregará de planejar, com detalhes, cada experiência ao hóspede.

Para os barbudos de plantão, a experiência mais convidativa será, sem dúvida, a oferecida pela Acqua di Parma, na butique da marca, na Piazza de Spagna. A “Barbershop Experience” promove um tratamento exclusivo para barba com o melhor know how do barbiere italiano, usando os produtos da marca. Será uma experiência especial para o homem moderno, que aprecia o melhor do grooming italiano. O tratamento consiste num diagnóstico pormenorizado de sua barba, feito por um barbeiro experiente na marca, seguido por uma exfoliação da região da barba e do rosto.

Em seguida, inicia-se o ritual de toalhas quentes, para a abertura dos poros e a preparação da pele para o barbear perfeito! As toalhas são todas aromatizadas com essências da marca, para um relaxamento profundo do cliente. O barbeiro utiliza, então, um óleo pré-barbear, que serve para ajudar a amolecer os fios da região a ser barbeada. Segue-se um barbear extremamente delicado e prazeroso.

O ritual termina com uma consulta privada sobre os tratamentos que Acqua di Parma projetou especificamente para sua clientela masculina.

O programa para homens contempla ainda experiências personalizadas de moda, com a grife Giorgio Armani, em “How to Tie yout Tie”, que ensina como fazer o nó perfeito de sua gravata.

A Brioni, com o “Art of Tailoring” oferece uma consulta particular com um dos alfaiates da marca. Ele tirará suas medidas e criará uma roupa personalizada, modelada e feita à mão para atender seus requisitos exatos.

A Valentino, com “MTM Formal & Denim”, em que especialistas em alfaiataria da boutique Valentino oferecem um serviço personalizado dedicado à moda formal e à moda denim.

Finalmente, a grife Ermenegildo Zegna, com o “Zegna Style Experience” possui um consultor de estilo que ouvirá suas necessidades e sugerirá estilos e acessórios para sua personalidade e para seu estilo de vida. A experiência inclui ainda um tutorial personalizado sobre como fazer as malas para aprimorar seu estilo de viagem. Chic, né?! Todas as sessões têm a duração aproximada de uma hora.

O nome da experiência, “Avenue of Style”, reflete a alma vibrante do Hotel de Russie, que tem sido o hotel mais elegante em Roma há centenas de anos. Localizado no coração da cidade, ele abraça a moda, a arte e a cultura da Via del Babuino, da Via Margutta à Via dei Condotti, da Piazza di Spagna e da Via Borgognona. O bairro também tem sido palco de inúmeros filmes e romances e as célebres ruas estão entre os destinos mais procurados pelos fashionistas do mundo.

O hotel é o principal 5 estrelas de Roma, com 88 quartos e 33 suítes luxuosas, além da famosa joia culinária Le Jardin de Russie, do Chef Fulvio Pierangelini.

O ‘Avenue of Style’ está disponível também para as mulheres, e proporciona experiências personalizadas com as grifes Giorgio Armani, Bottega Veneta, Fendi e Valentino, além de um programa exclusivo sob o tema “jóias”.