Está de passagem por Portugal, tem interesse por moda, arte e música? Então, coloque a cidade de Évora no seu radar. No coração do Alentejo, a cidade histórica abriga a exposição “LOVE – Opened My Eyes to Color”, uma mostra que tem como foco a paixão de Yves Saint Laurent por Marraquexe e como ela inspirou muitos dos seus designs, levando os visitantes também numa viagem à descoberta da cena artística contemporânea de Marrocos e das influências compartilhadas por artistas contemporâneos com YSL.

A visão criativa do costureiro – particularmente o uso da cor e do espaço – pode ser encontrada na obra destes artistas, representantes de diferentes gerações. Aqui, o ponto de partida são os famosos cartões de felicitações que Yves Saint Laurent desenhou ao longo de três décadas, sempre com a palavra LOVE em destaque.

É uma exposição original, criada para o Palácio Duques de Cadaval e não será itinerante. Segundo Alexandra de Cadaval – curadora da mostra – a escolha da cidade de Évora é o fato da região ter uma relação muito importante com o mundo árabe. Ao lado do palácio, na Igreja de São João Evangelista, 14 manequins vestidos por Yves Saint Laurent – todos com evidentes influências marroquinas – complementam a mostra.

“A ideia da exposição surgiu em 2018 durante a exposição Évora-África, quando o embaixador do Reino de Marrocos, Othmane Bahnini, veio ver a mostra e juntos vislumbramos a ideia de destacar o Marrocos e alguns dos seus artistas. O projeto desenvolveu-se e tomou forma com Madison Cox, da Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, no quadro das comemorações dos 60 anos da casa YSL. Numa visita a Marraquexe, decidimos fazer uma homenagem ao Reino de Marrocos, realçando a ligação deste incrível designer e o seu amor pelo país. Nessa mesma viagem visitamos a exposição de Noureddine Amir no museu YSL. A magia que vimos em seu trabalho nos deu o primeiro passo para essa visão e solidificou nossa determinação. Conhecemos então Mouna Mekouar, que mais tarde se juntou ao projeto, propondo que focássemos em artistas de origem marroquina, mas já infundidos no mundo da arte. Nosso objetivo era mostrar um Marrocos contemporâneo, sem fronteiras. Os longos laços históricos entre Portugal e Marrocos são importantes e ajudaram a alimentar a inspiração por trás do projeto, mas o que vislumbramos é mais sobre o agora, sobre cooperação e expansão”, explica Alexandra de Cadaval.

A exposição enquadra-se num plano de programação cultural que tem como objetivo descentralizar a cultura, levando-a além de Lisboa e Porto. Évora é capital do Alentejo e a ideia é dar a oportunidade à cidade para receber grandes exposições internacionais. Oportunidade de receber uma exposição dedicada à obra de um grande criador de moda e também de dar a conhecer a obra de artistas contemporâneos marroquinos.

Serviço:

Exposição ‘LOVE – Opened My Eyes to Color’

5 de junho a 31 de outubro de 2022

Palácio dos Duques de Cadaval, Évora (Portugal)

http://love.ysl.palaciocadaval.com

Bilhetes: 12,50€ (aproximadamente R$ 60)