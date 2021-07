E aí, beleza?

Já imaginou a sensação de dormir nas nuvens e ter uma noite de sono incrivelmente relaxante?

Para começo de conversa, este não é um spa convencional: não há piscina interna aquecida, sauna, jacuzzi ou qualquer tipo de tratamento que sequer, faça alusão a um centro de massagens. Aqui, o tratamento oferecido é intangível: a promessa de um sono reparador, numa cama especial e alguns elementos que elevam essa experiência de bem-estar a outro nível.

É na cidade Coimbra, em Portugal, onde instalou-se o Hästens Sleep Spa CBR Boutique Hotel e é a mais recente aposta do Grupo português O Valor do Tempo, numa aliança com a marca de camas mais exclusivas do mundo, a sueca Hästens. A oferta? Um spa do sono, que alia um conceito único e exclusivo de hotelaria – considerado o primeiro sleep spa da Hästens no mundo – e que se traduz numa experiência de sono superlativo aos hóspedes.

Há muitas peculiaridades que tornam esse conceito único, a começar pela diária de apenas uma noite. Sim, leu bem: só pode passar uma noite no Hästens Sleep Spa CRB Boutique Hotel. Porquê? O hotel acredita que a experiência fica mais genuína e atinge o seu expoente máximo com apenas uma noite de sono revigorante, nas condições de temperatura, isolamento de som, refeições leves e claro, uma cama digna de realeza.

Aqui, cada detalhe foi preparado meticulosamente e cada espaço foi cuidadosamente projetado numa fusão perfeita de história, absoluto conforto e um serviço exclusivo e personalizado aos hóspedes. Neste conceito de spa do sono, a grande protagonista da experiência é a cama Hästens. Em todos os 15 quartos, as camas são do modelo Herlewing – uma edição limitada de apenas 200 unidades fabricadas no mundo e que celebram os 40 anos do padrão “blue check” (imagem de marca da Hästens). Além disso, o menu de travesseiros oferece aos hóspedes a possibilidade de escolher o que melhor se adapta às suas preferências e necessidades: mais ou menos volume, maior ou menor densidade, mais ou menos firmeza, ajudando-os a respirar melhor, bem como edredons e roupa de cama Hästens. Um luxo!

Nesta altura você deve estar se perguntando o que estas camas têm de tão especial? São feitas por mestres artesãos, que usam métodos tradicionais desde 1852, usando exclusivamente recursos sustentáveis e materiais naturais, como a crina de cavalo, uma mistura de lã e algodão para proporcionar o máximo conforto, linho, madeira de pinho (que reflete a paixão da Hästens pela natureza usando exclusivamente madeiras certificadas) e um sistema de molas exclusivo e patenteado. Cada cama leva cerca de 200 horas para ficar pronta, num processo integralmente manual, e é nesta combinação única que o melhor sono acontece e se criam as condições perfeitas para que o corpo e a mente se encontrem harmoniosamente para garantir o rejuvenescimento físico e mental.

Os detalhes não ficam por aí… a louça do banheiro é Armani/Roca e as amenities Acqua di Parma. É provável que você se perca por um momento enquanto toma banho, contemplando as lombadas de livros todas feitas artesanalmente em mármore português: um verdadeiro convite a olhar o mundo através dos olhos de alguns dos mais marcantes autores da literatura mundial – incluem-se nestas obras escritores brasileiros, como Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. A pia, em formato de um livro aberto, é um ex-líbris neste ambiente de extremo bom gosto e beleza atemporal. Um verdadeiro refúgio e um estímulo incomparáveis para o corpo e a mente.

Os mosaicos da recepção foram produzidos na Itália e retratam a Biblioteca Joanina: quase meio milhão de peças que não passam despercebidas antes de embarcarmos nessa viagem literária para uma noite de sono única – e uma estadia incomparável.

O Hästens Sleep Spa é justamente uma experiência única e exclusiva de bem-estar apostada na sublimação do sono, em profundo contacto com a história de Portugal numa homenagem à Biblioteca Joanina, reconhecida como uma das mais originais e espetaculares bibliotecas barrocas europeias, numa cidade com mais de mil anos de história que acolhe uma das mais prestigiadas e antigas Universidades do mundo e a mais antiga de Portugal.

Num mundo onde o stress e um ritmo acelerado regem cada vez mais as nossas vidas, cuidar do nosso bem-estar e ter ao menos uma noite de sono profundo e reparador torna-se um pequeno luxo, um bem essencial para que o nosso cérebro e corpo se regenerem.