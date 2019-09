E aí, beleza?

Você sabia que cerca de 70% dos homens que sofrem de calvície é por fatores hereditários? Tanto do lado do seu pai, como da sua mãe, o cromossomo X é o responsável por essa trágica herança genética. Mas não só. Fatores fisiológicos e emocionais também influenciam.

Dentre esse fatores adversos, o mais comum é o stress, que em excesso, faz aumentar a queda de cabelo. Assim como o hábito de fumar, o uso de álcool em excesso, o sono desregulado e o excesso de processos químicos no cabelo afetam a sua estrutura, e portanto, aceleram a sua caída.

Atualmente, há muitos tratamentos eficazes em relação ao tema, mas dispendiosos. Um deles é o transplante capilar, técnica realizada em clínicas especializadas que retira uma pequena faixa do couro cabeludo de porções da cabeça que não sofrem com a calvície, geralmente a nuca, e implanta as unidades foliculares, uma a uma, nas áreas calvas. Há também outros tratamentos que envolvem uma limpeza profunda do couro cabeludo para estimular o crescimento dos fios, e outras técnicas que promovem a utilização do laser para ativar a circulação sanguínea no local em que é desejado o crescimento capilar.

Contudo, uma novidade estética tem chamado a atenção pela sua simplicidade: o procedimento de micropigmentação tem ajudado a amenizar a calvície nos homens.

Também conhecido por dermopigmentação capilar, o método não-invasivo tem como objetivo disfarçar as falhas, corrigindo as imperfeições nas áreas pigmentadas, dando a ideia de “volume”. A avaliação é realizada presencialmente, e como é um procedimento totalmente personalizado, o tempo de duração da sessão, a cor do pigmento, os valores e a quantidade de sessões necessárias podem variar de acordo com cada cliente.

Segundo Lu Rodrigues, da Lu Make up – um centro estético de micropigmentação especializado no método – a técnica contribui para recuperar a autoestima masculina. “A micropigmentação capilar é uma excelente alternativa para os homens que se incomodam pela falta de cabelo e falhas no couro cabeludo. A finalidade do procedimento vai além de devolver a autoestima dos homens, é de quebrar paradigmas quanto aos procedimentos estéticos masculinos”, revela a fundadora do método.

Quanto aos cuidados pós-procedimento, não é indicado molhar a área 48 horas após a realização e durante os primeiros sete dias, é recomendado lavar o couro cabeludo apenas com shampoo infantil neutro. Pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, ou que possuam patologias dermatológicas, hipertensão e diabetes, devem solicitar autorização médica para realizar o procedimento.