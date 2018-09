E aí, beleza?

Cuidar da barba no barbeiro é fácil, não é mesmo? O difícil é manter os pelos faciais sob controle, em casa.

Saiba você, que uma barba bem cuidada precisa de bons produtos, que vão ajudar no controle dos fios rebeldes e na hidratação, além de deixar a sua rotina de grooming muito mais fácil e agradável.

Fizemos uma seleção de produtos para você usar em casa, no dia a dia, e manter uma barba de causar inveja.

1 – Shampo multibenefício Café Verde, L’Occitane au Brésil, R$39 (180 ml)

É parte da nova linha Café Verde, que traz o óleo do café verde nos produtos, estágio do grão de café arábica que ainda não passou pela torra, e que proporciona energia útil para ajudar a melhorar a qualidade e o metabolismo da pele. Esse shampoo multibenefício combina diversos benefícios em uma única fórmula, ajudando a limpar e perfumar a pele do corpo e rosto, limpar e condicionar o cabelo e a barba, proporcionar um barbear mais fácil no chuveiro, evitar a irritação da pele e vermelhidão causadas pelo uso da lâmina e proporcionar uma sensação refrescante e energizante.

2 – Esfoliante Facial Tribeca, Barba Urbana, R$39,90

Ideal para esfoliação do rosto, pescoço e região da barba, removendo as impurezas e células mortas da pele. Se aplicado antes de fazer a barba, além de garantir um barbear mais suave e sem cortes, também reduz as chances de pelo encravado. O produto auxilia na renovação celular, desobstrui os poros e melhora a textura da pele.

3 – Espuma de barbear Cumaru, L’Occitane au Brésil, R$49 (150 ml)

Esta espuma de barbear, de textura suave e de fácil enxágue, é indicada para todos os tipos de pele. Com uma boa espalhabilidade na pele, ela facilita o barbear e diminui a irritação causada pela lâmina. Contém extrato de Cumaru.

4 – Oléo para barba, Natura Homem, R$59,90 (30 ml)

Desenvolvido como um óleo finalizador para homens que possuem barba média ou grande. Para uso diário, com textura leve e rápida absorção, ele possui óleo de copaíba na formulação, o que proporciona hidratação imediata, fios mais alinhados, com brilho e maciez.

5 – Bálsamo pós-barba, Nivea Men, R$29,50 (100 ml)

Protege e hidrata a pele barbeada. Contém agentes hidratantes especiais, vitamina E e aloe vera. Também ajuda na renovação da pele.