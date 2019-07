E aí, beleza?

Dor de cabeça, dor nos olhos, má disposição, enjoo. Os sintomas característicos de uma ressaca ocorrem, principalmente, devido à desidratação provocada pelo excesso de álcool no organismo e pelo trabalho redobrado do fígado, para eliminá-lo do sangue.

Como você deve imaginar, a sua pele também sofre com isso e nada como uma boa noite de sono, e muita hidratação – além de cuidados com a pele, é claro – para recuperar-se do mal-estar de uma bebedeira. Conheça cinco truques de grooming e produtos essenciais para esconder sua ressaca no dia seguinte.

1 – Tome um shot de vitamina C

Leu bem, “um shot de vitamina C”, mas direto na sua pele. A vitamina C é um antioxidante poderoso, que atua desde o rejuvenescimento da pele à melhora da sua textura. O ativo age combatendo a ação dos radicais livres – moléculas instáveis que são estimuladas pela radiação solar, poluição, tabagismo, entre outros fatores – e, consequentemente, prevenindo o aparecimento dos sinais do envelhecimento precoce.

Esse sérum da SkinCeuticals tem altas concentrações de vitamina C pura e estabilizada, que ajuda a proteger a pele contra agressores ambientais, além de atuar na correção dos sinais de envelhecimento. Na parte da manhã, após a limpeza, aplique quatro gotas no rosto seco, antes de todos os outros produtos de cuidados da pele.

2 – Mascare-se

Uma máscara de hidratação intensiva será a sua melhor companheira nesta fase da ressaca. Esta máscara da Shiseido, com infusão de extrato de semente de yuzu, é perfeita para quem busca um “retiro” para a pele. Rica em vitaminas A, C e E, a yuzu verde (fruta cítrica japonesa) é conhecida por seus efeitos intensos de hidratar a pele propensa ao ressecamento. É super refrescante, ajuda na produção de ácido hialurônico, melhora a aparência de poros obstruídos e ajuda a evitar o aparecimento de acnes.

À noite, antes de dormir, aplique uma camada generosa, de maneira suave e uniforme sobre o rosto, com uma massagem. Não remova; permita que a máscara trabalhe enquanto você dorme. O resultado é uma pele com um glow saudável, revigorado e radiante na manhã seguinte – mesmo após poucas horas de sono.

3 – Use um creme de contorno dos olhos

Para combater as bolsas e olheiras, nada melhor que um creme rico em ativos que vão atuar nessa região dos olhos.

Este creme de contorno de olhos combina dois poderosos antioxidantes, a coenzima Q10 e a vitamina C, proporcionando uma aparência de pele descansada e radiante. Possui FPS 15 UVA/UVB, que protege a pele contra os efeitos nocivos do sol e sinais de envelhecimento. Ajuda ainda a reduzir as olheiras e inchaço dos olhos, além de ter ação anti-idade.

4 – Maquiagem, sim senhor

Um dos sintoma da ressaca no dia seguinte é a palidez. Um truque para camuflar a sua pele sem viço e pálida é usar um BB cream; além de ajudar no tratamento da sua pele, vai te deixar mais corado, equilibrando o tom da tez e disfarçando as imperfeiçoes aparentes. Se a sua olheira for persistente e insistir em permanecer contigo, use um corretivo nessa região dos olhos, num tom bem próximo ao da pele do interior do seu antebraço.

Esse produto promete dez benefícios, em apenas um passo. É ideal para uma cobertura leve da pele, deixando-a com aparência supernatural, com tom uniforme, e ainda suaviza as imperfeições. Tem efeito anti-brilho, não obstrui os poros, hidrata suavemente, é oil freee tem FPS 15.

5 – Hidrate-se

A hidratação é a chave para passar por uma ressaca, então, ingira o máximo possível de água ao longo do dia seguinte. Complemente a hidratação do seu organismo com pó de guaraná adicionado em água. O guaraná tem propriedades calmantes, melhora o humor e alivia os níveis de estresse. Atua também como um diurético natural, ajudando a eliminar as toxinas do corpo, contribuindo para uma pele mais saudável.

O guaraná natural em pó ajuda a curar a ressaca, tem propriedades antidepressivas e contribui para o alívio da psoríase, além de te dar uma energia extra, que você deve estar precisando nesse momento pós-porre. Adicione uma colher de chá a meio copo de água fria, dissolva e tome.