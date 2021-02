E aí, beleza?

O mercado pode não estar muito para peixe neste início de ano, o que não quer dizer que não haja novidades por aí. Em sintonia com questões urgentes e relevantes para o contexto atual, uma leva de marcas quer mudar a maneira como se produz moda, design e acessórios e como nos relacionamos com o que consumimos.

Elas têm em comum a versatilidade, o design e a utilização de materiais nobres e de qualidade. São disruptivas, têm muito da personalidade dos seus criadores e investem em sustentabilidade. Conheça cinco marcas nacionais que valem a pena colocar no radar:

LOUIE

Marca criada em 2012 em Franca (interior de São Paulo) com loja virtual, inovou o mercado brasileiro de sapatos masculinos alinhando design, qualidade e custo-benefício. Logo tornou-se um dos principais players do segmento. Tem à sua frente uma mulher, Lívia Ribeiro, numa incansável busca pela essência artesanal da sua marca. Encontrou na necessidade de suprir no mercado a falta de sapatos masculinos bons, bonitos e com preços justos, que fizessem sentido para o consumidor brasileiro, uma oportunidade e seguiu em frente. Com produtos feitos 100% de couro bovino e acabamento feito à mão, o diferencial da LOUIE vai muito além de calçar homens com sapatos estilosos, de qualidade e confortáveis: quer ser um guia de estilo para ensinar os homens a usarem o sapato, não apenas vendê-lo.

louie.com.br

Kenon Bucca

A marca autoral e irreverente de moda que carrega o nome do seu criador surgiu em 2017 e tem seu foco no público jovem e fashionista. As peças icônicas, multicoloridas e alguma alfaiataria descolada têm no DNA a diversidade. A Kenon Bucca tem um showroom na Rua Haddock Lobo, em São Paulo, mas também pode ser comprada online.

kenonbucca.com.br

EOS Cosméticos

Velas perfumadas e ecológicas, que unem a riqueza da hidro diversidade e a pureza das águas com produtos únicos, com design e aromas preciosos. As velas elegantes e super cheirosas da EOS levar-te-ão a uma viagem sensorial inesquecível. Recentemente a marca lançou o seu e-commerce, para facilitar o acesso dos clientes ao catálogo de produtos, com entregas para todo o Brasil.

eoscosmeticos.com.br

Lillas en Provence

A marca de pijamas charmosos também traz à sua frente uma mulher inspiradora, Lúcia Barros. Foi criada fazendo, inicialmente, modelos femininos e infantis; a linha masculina surgiu logo em seguida, a partir de pedidos das próprias clientes e de homens que conheceram os modelos femininos. Sediada em São Paulo, num showroom que parece saído de um sonho, os modelos são confeccionados em tecidos da mais alta qualidade (como a seda e o algodão egípcio), estamparia requintada, conforto e elegância atemporais. Atende o Brasil inteiro e a personalização é um mimo para o cliente: pode optar por bordar as suas iniciais e deixar o seu pijama ainda mais estiloso e autêntico.

lillasenprovence.com.br

Shorts Co.

A Shorts Co. é a primeira marca brasileira especializada em shorts e bermudas capaz de trazer artigos que traduzem a elegância do homem sofisticado. Versátil e de estilo focado no DNA náutico, a Shorts Co. é destinada ao público masculino com um estilo mais descontraído, sem abrir mão da elegância, compondo looks com polos, camisas de linho e camisetas.

shortsco.com.br