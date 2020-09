E aí, beleza?

A Budweiser e a Imaginarium acabam de anunciar uma parceria para o lançamento de uma collab exclusiva. A marca de produtos criativos que transforma o novo todo dia e traz opções de produtos para tornar a rotina mais leve e divertida, criou alguns itens inéditos com a “cara” da King of Beers; juntas, convidam as pessoas a viverem em suas casas como se elas fossem os seus próprios reinos.

Tudo foi pensado para que os consumidores façam da sua realidade a melhor de todas e entendam que podem ir além. Afinal, após tantos meses em casa, nada como reimaginar esse local como se fosse o seu palácio, o lugar onde cada um pode virar o rei ou a rainha do churrasco, transformar a música preferida em um verdadeiro hino, se presentear, mesmo sem nenhum motivo em especial, e ser sua própria majestade.

Os produtos vão desde churrasqueira portátil com pés, grelha e tampa, a avental com acessórios para ficar literalmente com o garfo e a faca na mão, além de uma luminária cheia de funções: caixa de som bluetooth, luzes e despertador, para lembrar de tirar a cerveja gelada do congelador.

Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas e no site da Imaginarium e custam a partir de R$ 129,90.