Quem nunca quis ter os cabelos sempre no lugar, sem frizz, hidratados e com brilho? Pois é, saibam, vocês, que isso pode ser possível através de uma técnica chamada botox capilar.

É verdade que muitos homens se renderam ao botox recentemente e têm-se beneficiado dele – tanto pela praticidade, quanto pela pouca manutenção.

Numa alusão ao tratamento estético do botox facial, que é usado para deixar a pele mais jovem, nos cabelos, a técnica garante a “reconstrução” do fio. Faz com que os principais danos desapareçam, deixando a fibra capilar mais saudável.

Falamos com Patrício Lima, responsável técnico do i9hair Spa, em São Paulo, que explicou os detalhes desse tratamento promissor.

O que é e em que consiste a técnica?

O botox é um tratamento capilar à base de aminoácidos. Consiste em rejuvenescer o fio e em diminuir o volume do cabelo. Hoje virou uma verdadeira febre, entre o público masculino, por conferir um efeito natural ao cabelo, com pouca manutenção. É possível, inclusive, manter as ondas, ou tira-las; vai depender da maneira como o profissional aplicar.

Quais os benefícios para o cabelo?

O botox tem uma força intermediária entre relaxamento e progressiva. Além de mais brilhante, o cabelo fica mais hidratado e natural.

Como é feita a aplicação?

Lava-se o cabelo, só com o xampu, sem o condicionador. Aplica-se o produto, deixando-o agir durante 30 minutos. Enxágua-se a 50%. A maneira de escovar ou pranchar o cabelo é que dá o resultado final, em termos de mais ou menos liso.

Pode ser feito em casa ou só em salões?

Pode até ser feito em casa; todavia, o processo demanda um pouco mais de técnica, justamente na hora do enxágue. É feito um diagnóstico do fio no próprio lavatório do salão e daí a importância de ser assistido por um profissional.

Quanto tempo dura uma vez aplicado?

Dura até 2 meses. A partir do segundo mês, ele cria um efeito “memória”, ou seja, se você seca o cabelo ou coloca uma fonte de calor, o fio volta a ter o mesmo movimento do mês anterior. Ele sai gradualmente e não fica impregnado no fio, como os outros tratamentos (relaxamento e progressiva). Portanto, no caso de um cabelo masculino curto, em 3 meses, o cabelo é “renovado” pela tesoura.

Quanto custa em média?

Custa entre 150 e 250 reais, em média.