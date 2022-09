E aí, beleza?

Que Portugal está na crista da onda, ninguém duvida. As imagens que chegam do país reforçam esse novo “Eldorado” não só para brasileiros, mas também para turistas do mundo todo. Belas praias, simpatia das pessoas, comida maravilhosa… mas Cascais tem se destacado não só pelo lifestyle de cidade praiana, mas também pelos incríveis projetos gastronômicos que se espalham pela região.

Conheça dois restaurantes em Cascais com conceitos disruptivos dum setor que compete com um infindável leque de espaços a nascer diariamente:

Casa Davolta

Produto e sazonalidade são os protagonistas do menu deste fine dinning desenvolvido pelo chef Javier Méndez, neste projeto localizado em Cascais. Inaugurado em junho de 2019, o restaurante Casa Davolta é o resultado da irreverência e jovialidade de um casal que viu no projeto a concretização de um sonho, e ao mesmo tempo, uma oportunidade de apresentar uma cozinha “popular” contemporânea, com simplicidade e maestria.

O chef, natural de Sevilha, passou por restaurantes como Lasarte, o 3 estrelas Michelin de Martín Berasategui, em Barcelona, e Aponiente, em Cádis, de Angél Leon, também com 3 estrelas Michelin. O ambiente remete a uma casa de família simples, com poucos móveis, bastante sóbrios e escolhidos a dedo – na verdade, foi um ‘juntar de coisas’ – e que constituem uma sala única, bastante arejada e calma. Esta mesma sala será palco de uma experiência gastronômica e de bem-estar única, onde todos os nossos sentidos serão colocados à prova.

Das mesas vêem-se as ruelas da região de Areia, nos arredores de Cascais. A descontração do ambiente funde-se com a cozinha autoral do chef espanhol, e com o serviço de excelência proporcionado pela parceira Vera Rente – ela, portuguesa, que se apaixonou por Javier em Barcelona e o trouxe para Portugal. Trabalham em conjunto, numa sincronia e cumplicidade que são traduzidos na sensibilidade e bela execução dos pratos que se provam a seguir.

O Casa Davolta não é um restaurante comum e merece ser conhecido – e vivenciado: com especial carinho pelos ingredientes locais, o chef aposta em criações que realçam a excelência e potenciam o sabor dos ingredientes, elevando-os a criações gastronômicas que primam pela simplicidade e autenticidade.

Há (muita) técnica. Há produto. Há essência. Há amor. O camarão da costa, no ‘ajo blanco’ (típica sopa fria andaluza) com uvas e as ostras com maçã verde são algumas das estrelas do menu, que muda a cada estação, apostando em ingredientes locais sazonais. Nas entradas, a sardinha defumada e salada iódica, e o lagostim com espinafres e cogumelos trazem para a mesa o sabor e frescura do mar desta zona. A dourada com mostarda silvestre e tomate, e o pombo na brasa com favas, ambos pratos principais, são combinações criativas de ingredientes nobres e que brilham ainda mais nas mãos Javier.

A harmonização vínica é um capítulo à parte, com curadoria de Vera, que apresenta uma seleção especial de diversas referências nacionais, incluindo pequenos produtores locais e também vinhos da região de Jerez, onde o casal trabalhou.

As criações podem ser provadas à carta ou em dois menus de degustação (“Davolta” – 10 momentos; ou “Casa” – 7 momentos), com valores entre 65€ e 85€. Feliz de Portugal, que ganha um cozinheiro de mão cheia, destemido, coerente e apaixonado pelo que faz; e um restaurante invulgar, autêntico e charmoso. Imperdível.

KAPPO

O nome já diz tudo: estamos diante de um “restaurante de cozinha tradicional de elite” no Japão. Kappo significa literalmente “cortar e cozinhar” e este restaurante de comida japonesa invulgar em Cascais é um culto à gastronomia nipônica e palco para uma peça coreografada pelo chef Tiago Penão, onde se partilha sabor e produto de excelência, aliados à qualidade do serviço, dos vinhos e saquês, servindo ao balcão uma autêntica viagem ao Japão.

Aqui, o belo é desprovido de excessos e a atenção ao detalhe, cortesia e delicadeza são uma constante. O ambiente é clean, aconchegante e com luz baixa. O foco está no produto, no peixe fresquíssimo, nos ingredientes legitimamente japoneses (desde o arroz até vinagres com 10 meses de envelhecimento) e no balé de facas, mãos e peixes orquestrado por Tiago e sua afinada equipe.

O chef conta com percurso nacional e internacional, tendo passado por projetos Michelin como Pakta, em Barcelona, e o Midori, no Penha Longa Resort em Sintra, e outros como a Cevicheria, Sea Me e Praia no Parque. Em 2021, em plena pandemia, surgiu o convite para dar vida ao Kappo, onde ganhou o prémio “chef de cozinha revelação do ano” pela Revista de Vinhos ao fim do um ano de projeto, e em 2022 acaba de inaugurar outro restaurante japonês – o Izakaya – também em Cascais, onde assume o papel de chef executivo.

Não se prenda pelos muitos nomes japoneses que compõem o menu e entregue-se nas mãos do chef para embarcar numa viagem sensorial e surpreendente pelo Japão. A confiança é o ponto de partida do conceito Omakase, que significa “ficar nas mãos do chef”. No Kappo, as mãos de Tiago Penão e equipe trabalham em perfeita sintonia. Por exemplo, o sushi Edomae é um dos ex-libris da casa.

Tóquio, antes de se chamar Tóquio era Edo, e tudo o que remonta a este período e espaço no tempo é referido como Edomae. O sushi servido no Kappo é Edomae por diferentes fatores: desde a técnica utilizada e ao estilo de Tóquio, o tempero do arroz feito como se fazia no período Edo, sem adição de açúcar e usando apenas vinagres (sendo ambos feitos artesanalmente no Japão). As técnicas aplicadas aos peixes remontam também a esse período (maturações, curas, métodos de confecção). Por fim, a maneira como o sushi é servido, peça a peça, temperado e com o arroz à temperatura do corpo e o peixe a temperatura ambiente (devido às gorduras dos peixes), fazem esta experiência ser ainda mais autêntica e inesquecível.

A louça é um capítulo à parte e muitas vezes rouba a cena com a sua beleza intemporal; é aqui onde este japonês de Cascais encontra o Brasil: os pratos são produzidos pelo Studio Neves, que desenha cerâmica gastronômica da mais alta qualidade, levando à boa mesa elegância, leveza e sabor, tudo junto e misturado, numa simbiose perfeita.

E assim se faz uma experiência tão única quanto surpreendente, num japonês incomum e que você não ficará indiferente a ele.