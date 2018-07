A pele perfeita em quatro passos, em menos de cinco minutos.

E aí, beleza?

Senhores, a partir de hoje temos um encontro marcado todas as quintas-feiras, aqui, no “E aí, beleza”, o nosso novo espaço no Moda e Beleza Estadão. E pra começar, o básico!

Aprender a conhecer seu corpo é condição sine qua non para uma boa base nos cuidados pessoais. Saber qual seu tipo de pele (seca, mista ou oleosa), assim como aprender a identificar que tipo de produto é melhor para você já é um grande avanço para iniciar uma rotina de pele, sem complicação.

Não precisa de muito! Apenas 4 etapas e menos de 5 minutos são suficientes para criar uma rotina de grooming diária muito simples, mas bastante eficaz. Veja abaixo as etapas que deixarão sua pele muito mais uniforme, limpa e hidratada.

1 – Limpar

Superimportante! O primeiro – e grande – passo para uma pele livre de imperfeições é a limpeza. Esse processo elimina impurezas, ajuda a tez a respirar melhor e também faz com que ela esteja mais bem preparada para absorver os cosméticos. Loções, espumas ou cremes de limpeza destinados para esse fim cumprem bem o papel. Só não valem produtos que contêm álcool na formulação, para evitar o ressecamento da pele. Dica: faça uma esfoliação ao menos uma vez na semana. A esfoliação remove as células mortas e estimula a renovação da epiderme.

2 – Tonificar

Muitos homens costumam pular esse passo e vão direto para o seguinte. Acontece que o tônico ajuda a fazer uma limpeza mais efetiva e promove a renovação celular da pele, bem como atua no controle da oleosidade. Também evita a obstrução de poros, que é a maior causa dos cravos e espinhas. Depois disso, seu rosto estará mais bem preparado para a ação dos demais produtos. Dica: pra quem tem pele mista ou oleosa, um tônico adstringente é o mais indicado. É muito simples: basta colocar um pouco de produto num disco de algodão e passá-lo uma vez no rosto. Evite a região dos olhos!

3 – Hidratar

Esta etapa é importantíssima para manter o equilíbrio natural da pele e sua nutrição. Hidratantes em gel ou com efeito matificante são boas apostas, assim como os sérums, que têm textura mais leve e um alto poder de hidratação. Dica: aqui, quantidade não é qualidade. Use pouco produto e potencie a absorção do mesmo, espalhando-o uniformemente pelo rosto, com leves batidas do dedo anelar.

4 – Proteger

Sim, proteção! No caso, a solar. Finalize sua rotina de pele com um bom protetor solar, indispensável para manter a pele livre de agressões dos efeitos nocivos do sol, de manchas, e com um aspecto mais saudável e jovem. Existem hoje inúmeras opções de protetores solares mais leves, fluidos e de aromas mais neutros. Dê preferência aos que têm toque seco, uma vez que, naturalmente, os protetores solares tendem a deixar a pele mais oleosa. Dica: experimente um protetor solar com cor, se quiser esconder as imperfeições e uniformizar o tom da pele.