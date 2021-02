E aí, beleza?

Que tal cuidar da pele, cabelo e barba com produtos incríveis, eficazes, mas sem gastar muito? Conheça boas apostas ‘baratex’, que custam menos de R$ 40,00 e torne a sua rotina de grooming mais prática e eficaz.

Condicionador Neutrox Clássico, R$ 8,75 (200 ml)

O bom e velho condicionador para cabelos continua impecável! Com fórmula à base de queratina vegetal hidrolisada, este condicionador ajuda a selar as cutículas do cabelo, deixando os fios íntegros, sem nós nem quebras. O resultado é um cabelo mais bem hidratado, macio e com brilho. A dica de ouro é usar o produto inclusive na barba, para hidratar, amaciar e dar brilho.

Creme Hidratante Bepantol Derma Toque Seco, R$ 36,50 (30 g)

Fácil de espalhar e de rápida absorção, esse potente hidratante oil free contém alta concentração de dexpantenol, que auxilia no processo de hidratação intensa e regeneração profunda da pele. Ideal para a pele masculina, pois tem toque seco e é sem cheiro. Pode ser usado como hidratante para o rosto tanto de manhã quanto à noite, diariamente.

Lavitan Cabelos e Barba Corleone, R$ 29,90 (30 cápsulas)

Esse suplemento vitamínico auxilia no crescimento e no fortalecimento dos fios do cabelo e da barba, ao combinar as vitaminas B6 e B7 e os minerais zinco, selênio e cromo. O produto – parceria entre a Cimed e a Barbearia Corleone – pode ser encontrado em embalagens com 30 cápsulas, nas unidades da Barbearia Corleone ou em farmácias.

Cicaplast Baume B5, La Roche-Posay, 39,90 (20 ml)

Um creme multirreparador – e multifunção – calmante, com alto poder de hidratação e reparação da pele. Tem textura creme não oleosa e pode ser usado no corpo, rosto e lábios, auxiliando na renovação natural do tecido cutâneo.

Nivea Men Creme 4 em 1, R$ 9,99 (30 g)

Esse é um daqueles produtos coringas que nunca deveriam sair dos nossos necessaires. É ideal para o rosto, mãos, corpo e pode ainda ser usado como pós barba. Um produto multifuncional especialmente desenvolvido para os homens, que oferece hidratação e cuidado para a pele. Sua fórmula conta com vitamina E, tem fragrância agradável e consistência leve, não oleosa.