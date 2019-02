E aí, beleza?

O carnaval está chegando e com ele, os dias intensos de curtição. Se você é um daqueles foliões de carteirinha e que não tem tempo a perder com uma rotina de skincare mirabolante nesse período de festa, saiba que as máscaras faciais podem ajuda-lo – e muito – a manter uma pele livre do cansaço, oleosidade, olheiras e poros aparentes.

Esses simples produtos promovem um “resultado imediato” após alguns minutos de uso. Ideais para limpar, diminuir a oleosidade, revitalizar a deixar e pele mais hidratada, as máscaras faciais caíram no gosto também dos homens, tanto pela praticidade, quanto pela eficácia.

Podem ser de papel, de tecido ou simplesmente em creme. O fato é que as máscaras oferecem propostas variadas, em diferentes formatos, além de todas elas terem efeito momentâneo e somarem ao tratamento regular do dia a dia. Isso sem contar os múltiplos benefícios.

Segundo a Dra. Claudia Marçal, Dermatologista da Clínica de Dermatologia Espaço Cariz, em uma máscara hidratante, a alta concentração dos princípios ativos é superior a de cremes de uso diário, além de penetrar mais eficientemente na pele e, com isso, pode promover retenção hídrica, devolver umidade natural da pele e melhorar a função de barreira. Isso potencializa a ação de hidratação, afirma a Dra Claudia.

Conheça abaixo algumas opções:

Máscara de Poros, Natura Faces, R$ 27,40 (50 ml)

O excesso de suor no rosto, bastante comum no período de Carnaval, pode favorecer o surgimento da oleosidade, cravos e espinhas. A sugestão é usar essa máscara para reduzir a aparência dos poros, controlar a oleosidade e proteger a pele de impurezas e poluentes. Assim, você mantém a pele saudável e pronta para a próxima festa. Deve ser aplicada em todo rosto, evitando a região dos olhos; espere cerca de 20 minutos para secar e enxágue a pele delicadamente, fazendo movimentos circulares para uma leve esfoliação.

W.H.P White Hydrating Black Mask, MediHeal, R$ 24,00

Essa máscara facial sul-coreana, vendida no Brasil, hidrata e ilumina a pele. Contém carvão mineral, que ajuda a aumentar a absorção dos ingredientes na pele, além de niacinamida e extrato de açaí, que conferem uma maior luminosidade à pele. Aplique sobre a pele do rosto previamente limpa. Deixe agir por 10-20 minutos e remova. Após a retirada da máscara, não é necessário enxaguar; caso tenha excedente de sérum, faça uma pequena massagem facial e aproveite para relaxar.

Máscara de Carvão para Nariz, Sephora, R$ 19,00

Que tal remover os cravos da região do nariz, sem dor?! Essa máscara em formato de “tira” limpa profundamente, desobstruindo os poros, removendo cravos e o excesso de oleosidade desta região. Contém extrato de carvão vegetal, conhecido por seu poder de absorção e limpeza, além de purificar a pele.

Máscaras faciais multifunções, Vaibe, R$ 29,00 (10 ml)

A nova marca da Reserva, Vaibe, é inteira dedicada a cosméticos e produtos exclusivos para o público masculino. São três máscaras faciais com ingredientes naturais para limpar, protejer e rejuvenescer a pele: a ‘Detox’ (nutre, remove toxinas e descongestiona a partir da combinação de argila verde, pepino, erva cidreira e chá verde), a ‘Fonte da Juventude’ (dá firmeza e hidrata ao incluir argila vermelha, colágeno, resveratrol, vitamina E e óleo de romã) e a ‘Onde os Cravos Não Têm Vez’ (atua no no combate aos pontinhos pretos pela associação do carvão ativado com o ácido hialurônico e sílica de bambu). Estão disponíveis em lojas selecionadas da Reserva e no e-commerce da grife.