Acredite, o seu corpo diz muito sobre você, principalmente, sobre a sua higiene. Na sua rotina de grooming, lembre-se de que os cuidados com os mínimos detalhes fazem toda a diferença e provam que a primeira impressão é a que fica.

Conheça abaixo quatro áreas geralmente esquecidas durante a rotina diária de cuidados pessoais e veja as dicas de especialista para prevenir o envelhecimento precoce destas regiões do corpo:

Mãos e pés

Regra básica de cuidados pessoais: mantenha as unhas sempre limpas e cortadas! Tanto nas mãos quanto nos pés, o ideal é seguir o formato das pontas dos dedos e não cortar muito rente à pele. Hidratar essas regiões também é fundamental. No caso dos pés, usar um hidratante específico e até mesmo colocar uma meia de algodão quando for dormir, por exemplo, ajuda a pele a absorver o produto mais facilmente e ficar sempre nutrida. Nas mãos, invista nos cremes com ácido hialurônico.

Joelhos e cotovelos

Os joelhos e cotovelos são áreas com poucas glândulas sebáceas, sendo naturalmente mais secas, além de serem regiões de dobra e atrito, o que faz com que fiquem “endurecidas” e ásperas. Por isso mesmo, os cuidados mais importantes com estas partes do corpo são a esfoliação e a hidratação.

De acordo com a Dra. Kédima Nassif – Dermatologista e Tricologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia –, a esfoliação dos cotovelos e joelhos deve ser realizada uma vez por semana, com produtos formulados com partículas esfoliantes maiores, como a semente de apricot, além de ativos como ureia em alta concentração (entre 15 a 20%). Segundo a Dra. Kédima, isso vai fazer com que o tecido fique mais macio, pois a pele que estava por baixo, coberta pelas células mortas, é mais jovem e com maior poder de hidratação, explica a médica. Já em relação a hidratação, a dermatologista lembra que esta deve ser feita duas vezes ao dia, de preferência logo após o banho, para proteger as regiões contra a desidratação e os atritos que elas sofrem. Quando essas áreas, além de ásperas e desidratadas, também estão acinzentadas, a médica sugere o uso de hidratantes com ácido salicílico, que possuem um maior poder de penetração nessa região, onde os poros estão mais fechados.

Atrás das orelhas

Homens que possuem a pele e os cabelos oleosos, tendem a apresentar descamação da pele atrás das orelhas, o que pode indicar doenças, como a dermatite seborreica, que, ao contrário do que muitos pensam, não atinge apenas o couro cabeludo. Da mesma forma, quem tem a pele mais seca, também pode apresentar desidratação nessa região; esta deve também ser fotoprotegida – assim como a orelha em si. Os cuidados com esta região vão desde a lavagem do local, de uma a duas vezes por dia, com um sabonete à base de extratos de alecrim, camomila e zinco, ou até mesmo com o shampoo para cabelos oleosos que você utiliza no dia a dia. Em seguida, a dermatologista sugere a utilização de um cotonete para aplicar um pouco de tônico adstringente na região.

Pálpebras

O principal problema que afeta as pálpebras, é a flacidez que surge na região com o passar dos anos. Porém, é possível retardar o aparecimento da alteração através do uso de cremes específico para a área dos olhos, que devem conter ativos que não agridem a pele e são menos propensos a causarem irritações, além de possuírem propriedades tensoras, antioxidantes e hidratantes, como a vitamine C, A e E. Além disso, ainda segundo a Dra. Kédima Nassif, no dia a dia, vale a pena apostar nos óculos escuros com proteção UV, para garantir que a pele dessa região não seja agredida.