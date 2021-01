E aí, beleza?

O ano novo já começou e com ele, a esperança de tempos melhores! A sensação de que paramos no tempo foi uma constante em 2020, porém, algumas tendências que começaram a ser observadas no início da pandemia, no começo do ano, ganharam força e tudo indica que vieram pra ficar.

A boa-nova é que vem mudanças por aí. Por isso mesmo, listamos algumas tendências que vão pautar 2021 na beleza, na moda e no estilo de vida. Ouvimos alguns especialistas e profissionais de vários setores, que traçam um panorama do que estará em alta agora. Confira!

Beleza

Não há mercado que inove tanto quanto o de beleza. A cada estação, novas moléculas, equipamentos e técnicas surgem para entregar ao consumidor uma verdadeira revolução.

Os cosméticos hiperpersonalizados ganham destaque em 2021. Tudo indica que a tendência que teve início no ano passado continua com força total: fazer um exame genético para saber o que realmente sua pele precisa – e em que dose – é o suprassumo do exclusivo – e certeiro. “A explicação está no seu material genético”, afirma o geneticista Dr. Marcelo Sady, pós-doutor em genética e diretor geral da Multigene, que conta com exames genéticos para tratamento da pele.

No mundo, essa tendência vem sendo chamada de hiperpersonalização dos cuidados com a pele, ou Skin Tech 2.0. “Através da saliva, os exames analisam o DNA da sua pele e apontam especificidades como propensão à acne ou ao fotoenvelhecimento, nível de sensibilidade e reatividade, e até mesmo a capacidade de cicatrização do tecido cutâneo. A vantagem é que eles ajudam o dermatologista a indicar o que é melhor para a pele de cada paciente, levando em consideração seu gene, o que faz com que seja possível uma abordagem mais precisa para a rotina de cuidados com a pele de cada um, com produtos e tratamentos específicos para oferecer o que o tecido cutâneo mais necessita”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Outra tendência que vem que com tudo é o skin fasting. A trend que ganhou força no período pós-quarentena prega uma rotina de skincare rápida, objetiva e eficiente, incluindo apenas três passos fundamentais de cuidados com a pele: limpeza, hidratação e fotoproteção.

As barbas também continuam em alta, e a novidade está no comprimento: ficaram mais curtas. Segundo Carlos Henrique Lopes (26), barbeiro da Barbearia Corleone, em São Paulo, as barbas cerradas ganharam força na quarentena, uma vez que os barbudos tiveram de se adaptar à nova realidade com o uso de máscaras. “Geralmente a máscara marcava muito a barba, e quem estava com a barba muito comprida, precisou aparar”, avança Carlos. E de repente, as bandanas e lenços também voltaram com tudo, fazendo o papel de máscara para cobrir, inclusive, a barba grande. “Virou febre entre os barbudos, além de imprimir um estilo próprio”, conclui o barbeiro.

Portanto, barbas bem tratadas e bem cuidadas, o uso de bons produtos e frequentar uma boa barbearia podem ajudá-lo nessa missão de cultivar os pelos faciais em 2021.

Moda

Entre as mudanças que o ano de 2020 trouxe, uma das mais significativas foi o desejo urgente por mudanças no guarda-roupa que refletissem as novas necessidades do cotidiano e do novo normal. Peças leves, confortáveis e casuais ficaram em alta, impulsionadas pelo trabalho remoto e o isolamento social. Dentre as trends que vieram para ficar, os pijamas são o must have do novo ano.

De repente, aquelas peças tão desvalorizadas por nós tornaram-se os companheiros de muitos para quase todos os momentos. Esse look que passava tão despercebido ganhou a nossa atenção no período da quarentena e promete não deixar a leveza e a fluidez dos tecidos saírem de vista – nem dos nossos guarda-roupas – tão já.

Nesse sentido, a marca brasileira Lillas en Provence foi criada fazendo, inicialmente, modelos femininos e infantis; a linha masculina surgiu logo em seguida, a partir de pedidos das próprias clientes e de homens que conheceram os modelos femininos. Sediada em São Paulo, num showroom que parece saído de um sonho, os modelos são confeccionados em tecidos da mais alta qualidade (como a seda e o algodão egípcio), estamparia requintada, conforto e elegância atemporais.

A marca de pijamas charmosos atende o Brasil inteiro e a personalização é um mimo para o cliente: pode optar por bordar as suas iniciais e deixar o seu pijama ainda mais estiloso e autêntico. Um luxo!

Outro item que promete não sair dos holofotes – nem dos nossos pés – são os chinelos e as sandálias. Sinônimo de conforto e simplicidade, os calçados descontraídos e casuais tão indispensáveis para o clima do nosso país chegam com força total.

Segundo Fernanda Romano, CMO da Havaianas Brasil, no terceiro trimestre de 2020 a marca teve um crescimento da receita líquida de 21%, comparado ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelas vendas nos canais alimentares, farmácia e de conveniência. Em setembro do mesmo ano, as franquias registraram o melhor mês desde o início da pandemia e ficaram praticamente em linha com 2019. Já no canal online, as vendas cresceram 205% (o Havaianas.com cresceu 212% no período), principalmente pela alta aceitação das inovações na linha de chinelos e a expansão em sandálias. “Já fazemos parte dos momentos de lazer dos brasileiros. Com a pandemia, também começamos a frequentar o ‘escritório’ das pessoas. Quem nunca participou de uma reunião por vídeo com camisa social e Havaianas?”, brinca Fernanda.

Lifestyle

O conceito de bar em casa chega com tudo em 2021 e alguns empreendedores souberam, de fato, transformar “limões em limonadas”, ou melhor, em caipirinhas e coquetéis.

A Drinks on the Rocks Club é uma dessas empresas inovadoras neste conceito. Vendem equipamentos e utensílios tao necessários quanto os ingredientes certos para uma receita perfeita: a Drinks on the Rocks Club é uma plataforma online de experiências de coquetelaria, que entrega na sua casa drinks, ingredientes, produtos, bebidas e informações, que juntos e harmonizados, criam a sua receita de sucesso.

Pequenos hotéis, grandes negócios… no que tange ao lazer e turismo, é certo que a pandemia tolheu a nossa liberdade e nos forçou ao isolamento social. Reservas canceladas, viagens adiadas, sonhos não realizados. Contudo, quando podíamos sair de casa, tudo o que mais queríamos era viajar e ficar em algum lugar diferente. Que tal um confinamento num hotel de charme, low profile, longe da agitação dos grandes centros urbano, no meio do nada e em contato com a natureza?

De olho nisso, não faltaram ofertas de hotéis menores, com experiências exclusivas e requintadas para que os hóspedes pudessem sentir-se perto de casa – mesmo estando longe dela –, onde a atenção aos detalhes pudesse refletir o conforto e garantir segurança, além de privilegiar as áreas comuns ao ar livre. O Txai Resort Itacaré, um dos resorts mais exclusivos do país e localizado a pouco mais de uma hora de Ilhéus, na Bahia, é o destino ideal para quem busca diversão, tranquilidade, boa gastronomia e contato com a natureza.

São 38 bangalôs distribuídos em uma área de 92 hectares, seis piscinas, dois bares, cardio fitness, sala de jogos e quadras de tênis. Somam-se a tudo isso as trilhas de contemplação da natureza com diferentes níveis de dificuldade. O resort também disponibiliza aos seus hóspedes os tratamentos e cuidados do SPA Shamash Healing, que oferece diversas alternativas de relaxamento para quem precisa recarregar as energias.