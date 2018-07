E aí, beleza?

As temperaturas baixas pedem aromas quentes e vibrantes. Conheça os perfumes masculinos lançamentos que darão o tom neste inverno.

Power of Seduction, Antonio Banderas

A nova fragrância Power of Sedution chega para apresentar um novo Antonio Banderas, atrevido e aventureiro. Um aroma refrescante, jovem e muito masculino para você se atrever a aceitar os desafios da vida, ser valente e eliminar todas as barreiras para as conquistas pessoais.

Wanted by Night, Azzaro

Esta Eau de Parfum é a promessa perfumada de uma noite inesquecível, partilhada pelo poder da canela, a extravagância amadeirada do cedro vermelho e a sensualidade afirmada de um acorde de tabaco.

IBIZA 24/7

Em seu coração, uma deliciosa nota de manjericão sobressai, deixando-se ser levada pela elegância do acorde marinho, o absoluto de gerânio e a lavanda. No fundo, os acordes masculinos de couro, âmbar e madeira são refrescados pelo brilho do musk para nos fazer usufruir de momentos inesquecíveis.

Invictus Aqua, Paco Rabanne

Um frescor colossal e incessante. Invictus Aqua é uma overdose de madeiras poderosas, uma onda iodada se quebrando e uma explosão de âmbar vibrante.

Impression in Black, Eudora

Envolvente, a fragrância de caminho olfativo amadeirado especiado combina as marcantes notas de couro com a sofisticação de fir bálsamo e especiarias. Inspirada em homens que valorizam os aprendizados ao longo de sua jornada e, acima de tudo, consideram o reconhecimento o seu maior sucesso.