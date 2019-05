E aí, beleza?

A tecnologia chegou até o mundo da perfumaria e da cosmética. Em parceria com a Symrise, uma das mais renomadas casas de fragrâncias do mundo, e a IBM Research, O Boticário acaba de lançar duas novas fragrâncias, “sem gênero”: Egeo ON You e Egeo ON Me foram criadas com novos e avançados algoritmos de machine learning.

As duas versões de Egeo ON foram desenvolvidas para um público jovem, que não teme a mudança e gosta de viver novas experiências, com liberdade de escolha. O que diferencia as versões são as notas mais quentes em ON Me, e mais frias em ON You, características representadas pelas cores dos frascos, que remetem aos ingredientes mais marcantes de cada uma.

Para a composição dos perfumes, foi usado um sistema de inteligência artificial que cruzou milhões de fórmulas e matérias-primas, para identificar padrões e novas combinações. O registro desses ingredientes com notas de frutas, flores, especiarias e madeiras resultaram em sinergias olfativas únicas, com o ajuste fino do mestre perfumista David Apel.

A linha contempla ainda um shower Gel 3 em 1 (para cabelo, corpo e barba), além de uma manteiga hidratante corporal.

Segundo a marca, estas são as primeiras fragrâncias do mundo desenvolvidas com a ajuda de inteligência artificial. Os perfumes custam R$ 104,90, cada.