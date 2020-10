E aí, beleza?

O período do isolamento social forçou-nos a prestar mais atenção em nós mesmos, e até mesmo a buscar novos produtos de beleza. Contudo, a indústria não parou e há novos lançamentos que vão desde séruns e hidratantes, a perfumes e até uma escova hidrossônica.

É hora de apostar em novos produtos que serão importantes aliados na sua nova fase de cuidados pessoais. Confira as novidades:

Normalize Solar Hydra Comfort FPS 90, Ada Tina, R$ 139,00

Esse sérum poderoso alia hidratação e proteção solar, num só produto. Tem toque confortável, alta proteção contra os raios UVA e UVB e promete até 12 horas de proteção solar. Dessa forma, o produto combate os malefícios da radiação solar, prevenindo o fotoenvelhecimento e os danos ao DNA causados pelo sol, incluindo rugas, linhas de expressão e manchas escuras na pele. É indicado para peles normais, secas e sensíveis.

C20 Serum, Ada Tina, R$ 269,00

Um shot potente de vitamina C para a pele. O C 20 Serum contém vitamina C estabilizada – uma versão melhorada do ingrediente que possui toque seco, textura fluida e rápida absorção –, que não arde ou torna a pele oleosa, podendo assim ser usado até mesmo em peles sensíveis, com rosácea e na área dos olhos para clarear manchas e reduzir rugas e linhas de expressão. Traz também na sua fórmula o ácido hialurônico, que penetra profundamente na pele para conferir ação hidratante e preenchedora de rugas e linhas de expressão. Tem também um poderoso ingrediente antioxidante, obtido a partir das folhas das olivas italianas. Completão!

Leave in Kendall, B.Urb, R$ 45,00

Leave in para todos os tipos de cabelo. Os ingredientes botânicos da sua fórmula auxiliam na cura do ressecamento e descamação do couro cabeludo. O produto é capaz de proteger os fios das agressões externas, como os raios ultravioleta e a umidade. Não é necessário enxágue.

Hydrosonic Pro, Curaprox, R$ 899,00

Essa escova elétrica hidrossônica promove a higiene oral de forma prática e eficaz, como se fosse realizada uma limpeza profissional no dentista. Tem cerdas ultramacias e conta com sete modos de funcionamento – que vão de 22 a 42 mil vibrações por minuto –, gerando ondas acústicas que provocam uma agitação poderosa dos líquidos existentes na boca (água, saliva, biofilme e creme dental). Esse é o chamado efeito hidrossônico ou hidrodinâmico, que em conjunto com a movimentação das cerdas, favorece a desorganização da placa bacteriana, promovendo assim, uma limpeza mais super eficaz.

BeU, New Age, R$ 75,331 pack (6 unidades)

A novidade chega em forma de “shots da beleza” e traz um conjunto de bebidas prontas para consumo, formuladas com ingredientes e ativos naturais, que auxiliam no rejuvenescimento, disposição, nutrição, descanso, definição e defesa do corpo como um todo. Batizado de BeU a linha conta com seis produtos, com efeitos distintos e fórmulas naturais, desenvolvidas no Brasil com tecnologia americana.

Coffee Sense, O Boticário, R$ 144,90 (100 ml)

Depois de Egeo On – considerada a primeira fragrância no mundo desenvolvida com ajuda de inteligência artificial – O Boticário lança agora Coffee Sense, em parceria com a Givaudan, uma das principais casas de fragrâncias do mundo. O desenvolvimento contou com a colaboração de experts do segmento, como perfumistas e aromistas que incorporaram novas abordagens técnicas e criativas, proporcionando assim maior sensação de realidade e prazeres instintivos aos acordes da fragrância. Coffee Sense traz um “ativador do desejo”, um acorde comprovado cientificamente pelos estudos de linguagem corporal, que despertam emoções. É uma verdadeira viagem de sentidos combinada à uma fragrância envolvente com notas especiadas e nuances amadeirados. Há também uma versão feminina do perfume.