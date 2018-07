E aí, beleza?

O verão no Brasil começa oficialmente em 21 de dezembro, mas até lá, a preparação da pele para a estação mais quente do ano exige cuidados que vão além do protetor solar.

Saiba como preparar a sua pele e mantê-la saudável antes de atirar-se ao sol. O Dr. Alberto Cordeiro, dermatologista especialista em cosmiatria da H?raios Estética, revela quais os cuidados essenciais e produtos indicados aos homens:

1 – Quais os principais cuidados para a pele masculina pré-verão?

Pelo fato da camada córnea – estrato composto de queratina – masculina ser mais espessa, a pele do homem geralmente é mais grossa do que a pele feminina. Isso pode fazer com que o bronzeado fique sem uniformidade e com aparência de pele envelhecida. Assim, como cuidado pré-verão eu sempre recomendo, tanto para o rosto quanto para o corpo, que se faça uma vez por semana uma esfoliação para que essa camada de queratina fique um pouco mais fina e o bronzeado fique mais bonito. Também aconselho que os homens utilizem antioxidantes como Vitamina C e Resveratrol no rosto, já que são eles que vão proteger essa pele da radiação ultravioleta. É importante lembrar que também é fundamental uma boa hidratação: beber bastante líquido como água e sucos, e fazer uma boa alimentação, evitando frituras e comidas oleosas. Caso contrário, a oleosidade pode piorar e a pele ficar com aspecto de suja.

2 – Os cuidados variam de acordo com o tipo de pele?

Logicamente, os cuidados variam de acordo com cada tipo de pele. Aquelas mais secas precisam de uma hidratação maior – tanto em relação aos cremes quanto à água que a pessoa precisa ingerir. Porém, no nosso país é muito incomum os homens terem uma pele seca, geralmente, a pele é mista ou oleosa. Homens com a pele seca costumam ser idosos que já têm um rosto mais ressecado. Assim, os brasileiros precisam sempre dar preferência a produtos à base de sérum ou formulados com água, ou seja, que não contenham elementos muito pesados na formulação.

3 – É verdade que as barbas agem com um “protetor solar” natural?

Sim, isso é verdade. A barba age como um protetor natural. Assim como quando utilizamos um chapéu e evitamos que os raios solares incidam sobre a pele, a barba realiza essa mesma proteção física.

4 – Que tipo de produtos os homens devem usar no verão?

Além do hidratante, protetor solar e esfoliantes, a grande aposta que muitas vezes é negligenciada é o uso de antioxidantes que dão ótimos resultados, já que previnem a radiação ultravioleta na pele, fazendo com que ela se danifique. Além disso, os antioxidantes possuem um poder rejuvenescedor que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento na pele.

OS ELEITOS

Uma seleção de produtos que são must have da estação:

Fluído Anti-idade FPS 50, Eucerin, R$ 82,60 (50 ml)

Combina em sua fórmula a proteção biológica celular, que é a combinação entre a ação antioxidante do licochalcona A e a proteção do DNA pelo ácido glicirretínico, bem como contém moléculas de ácido hialurônico. O resultado da combinação é a proteção contra os raios solares, além de reduzir os sinais de envelhecimento da pele, preenchendo até as rugas mais profundas. Tem textura leve e é de rápida absorção, além de ter efeito matificante.

Sisleÿum For Men Soin Global Revitalisant, Sisley, R$ 1.490

Oferece uma reposta global à pele, ao mesmo tempo anti-idade, pós barbear e revitalizante. Promete deixar a pele acalmada, hidratada, tonificada e visivelmente fortalecida e rejuvenescida.

Green Water, Simple Organic, R$ 45

Um produto rico e multifuncional. Contém hidrolato, extraído do caule e das folhas da pitangueira, e óleos essenciais. Esse produto tem uma longa lista de benefícios para a pele e cabelo, como propriedade adstringente, que diminui e regula a produção excessiva de oleosidade da pele e do couro cabeludo, antioxidante, anti-idade e com alta concentração de vitamina C.

É hidratante, tonificante, calmante e responsável pelo equilíbrio do pH da pele. A Green Water de Pitanga reconstitui a barreira de proteção cutânea, o que resulta em uma pele mais saudável e protegida. Em duas versões: conta-gostas e spray.