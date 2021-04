E aí, beleza?

Se acha que está na hora de variar e comprar um novo perfume, mas ainda não se decidiu por qual escolher, estas novidades da perfumaria são boas apostas para impressionar. Conheça-as:

Malbec Bleu, O Boticário, R$ 164,90 (100 ml)

O Boticário lança mais um Malbec para seu portifólio masculino, que é uma versão refrescante do primeiro perfume da linha. A fragrância criada por Alberto Morillas – um dos mais célebres perfumistas do mundo – é resultado da alquimia entre notas amadeiradas do sândalo e do musgo de carvalho, com notas marinhas Aquozone®, uma molécula sintética que garante um frescor aquático potente e notas minerais muito modernas. O resultado é uma fragrância intensa e marcante.

L’Homme Ideal Extreme, Guerlain, R$ 459 (50 ml)

Para esta nova interpretação de L ́Homme Ideal, o perfumista da Guerlain Thierry Wasser decidiu explorar a amêndoa – a nota olfativa original de L ́Homme Ideal que faz parte da assinatura da linha. No coração da composição, notas orientais e amadeiradas são reforçadas por notas ousadas de especiarias e notas quentes de tabaco. O resultado é uma fragrância elegante e sensual, que captura a essência de um homem versátil e com múltiplos talentos.

Charm, Lonkoom, R$ 119,99 (100 ml)

Um perfume para o homem cosmopolita, jovem, original e dinâmico. Trata-se de um amadeirado fougère. Suas notas de cabeça traduzem a elegância apresentadas na maçã, na ameixa e na bergamota. Nas notas de coração, o jasmim, a rosa e a canela garantem a sofisticação. Já nas notas de fundo, o âmbar, o cedro, a baunilha e o musk dão o toque final de infinita modernidade.

L’Experience 706, O.U.i, 299,00 (100 ml)

O.U.i, que significa sim em francês e é a abreviatura de “Original. Unique. Individuel”, é a nova marca do Grupo Boticário de alta perfumaria francesa, que acaba de desembarcar no Brasil. Este eau de parfum criado pela perfumista Nathalie Lorson combina aromas reconfortantes de cardamomo e gerânio, para evocar a masculinidade contemporânea em todas as suas facetas. Para completar, notas amadeiradas de cedro. Ingredientes: cardamomo e folhas de gerânio. É um clássico fougère.

Blue Homme, LOA, R$ 138,00 (100 ml)

Fragrância cítrica que é uma mistura interessante de aromas orientais do âmbar, do cedro e da flor de lótus, com notas frescas de limão, bergamota e grapefruit. O perfume é uma explosão de frescor, intenso e vibrante.

Ainda tem algumas dúvidas sobre o fantástico mundo dos perfumes? Conversamos com Ana Volpe, farmacêutica industrial com especialização em cosmetologia e perfumaria pela renomada escola francesa Cinquième Sens, que esclarece informações sobre as fragrâncias que são destinadas ao público masculino, famílias olfativas e fixação. Confira abaixo:

O que os homens mais valorizam hoje numa fragrância?

O que os homens valorizam hoje, e sempre, numa fragrância é a fixação. Ou seja, o tempo útil de duração do perfume. Como a maioria dos homens não usa bolsa, dificulta a possibilidade de levar o perfume ou frascos pequenos quando sair de casa. Por isso, para eles é fundamental que o perfume dure muitas horas.

A fixação propriamente dita é diferente nas fragrâncias masculinas e femininas? Em que elas se diferem?

A fixação é diferente em fragrâncias masculinas e femininas, sim. Elas se diferem por conta da composição química durante o processo de criação, uma vez que os perfumes masculinos possuem mais notas de fundo. Observando a pirâmide olfativa, na criação de um perfume masculino tem-se mais Boisé, Musqué, Cuir e notas mais pesadas, que são moléculas maiores, e por isso, evaporam mais lentamente.

Conte-nos um pouco sobre famílias olfativas na perfumaria e qual a sua importância para o agregar valor a um produto ou determinada fragrância.

Existem as famílias olfativas e as facetas, que fazem parte das famílias. As principais famílias e facetas são Hespéridé, Armatique, Fleuri, Boisé, Fougère, Oriental, Chypre, Nouveille Fraicheur, Aromatique, Vert, Aldéhydé, Fruité, Marin, Epicé, Poudré, Ambré, Gourmand e Cuir. Dentro da família Hespéridé, por exemplo, que é o cítrico, tem o próprio Hespéridé, o Nouvelle Fraicheur e o Aromatique. A pirâmide nos ajuda a entender os perfumes: as primeiras famílias são as notas de cabeça, depois, coração e fundo. Para os consumidores de fragrâncias que são leigos no assunto, talvez isso passe despercebido, mas quem entende de perfumes consegue contar uma história em uma única fragrância. Por mais que você crie um perfume de rosas, onde o floral é a nota mais usada, as notas de outras famílias também serão usadas para brincar com essas combinações. Alguns perfumes de rosa no mercado, por exemplo, agradam mais algumas pessoas e outros nem tanto, exatamente pelos outros elementos que estão presentes na fragrância. Isso é o que diferencia uma marca da outra e define uma assinatura. Os perfumes da Prada e Dior, por exemplo, têm assinaturas muito perceptíveis. O fundo pode ser igual, mas as assinaturas fazem a diferença.