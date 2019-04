E aí, beleza?

É certo que a tendência do luxo sustentável e descomplicado chegou também aos spas e hotéis – até então considerados “boutiques” – e quase inacessíveis à grande maioria do público.

Não resta dúvidas de que o bem-estar é, hoje, o novo statement de cuidados pessoais e decreta o fim a uma era de pretenciosismo, dos hotéis de superluxo e mega exclusivos – até um tanto obsoletos, pelo tipo de oferta que se propunham a oferecer até agora. Uma geração nômade chic surge para desfrutar de experiências sensoriais como um bem imaterial. O sentir-se em casa é o lema desses novos spots que surgem mundo afora.

Agora, numa tentativa de maior inclusão, de imersão na natureza local e de iniciativas de sustentabilidade, torna-se cada mais latente a profusão de experiências voltadas ao wellness. Já falamos aqui de um retiro na Comporta, em meio ao Alentejo, e, hoje, outra região de Portugal se destaca pelos seus spas incríveis, com tratamentos holísticos e vinoterápicos.

Fazendo jus a esse novo momento, é no coração da região do Douro, em Portugal, que surge esse eldorado secreto, banhado pelas águas do icônico rio, que permeia a mais antiga região produtora de vinhos do mundo. O Six Senses Douro Valley está situado na margem sul do Douro – entre vinhas centenárias e uma vista magnífica do rio e das montanhas, numa região classificada, desde 2001, pela Unesco, como Patrimônio Mundial. A 125 km do Aeroporto Internacional do Porto, a propriedade de oito hectares é composta por 57 alojamentos, pelo restaurante Vale de Abraão – contendo três ambientes diferentes: Open Kitchen, Terraço e Dining Room –, por uma Wine Library e por um revitalizante Spa Six Senses, que ocupa 2.200 m2.

O Spa Six Senses

É nesse empreendimento hoteleiro despojado, autêntico nos detalhes e totalmente integrado com a natureza, que fica um dos melhores spas do mundo.

Uma experiência num spa Six Senses é verdadeiramente um “despertar dos sentidos”. A marca fez da sustentabilidade e do wellness suas prioridades e implementa, em todos hotéis e spas do grupo – das Maldivas a Omã, do Vietnã a Portugal, da Tailândia a Bali, até o novíssimo hotel na Turquia –, o viés do bem-estar e do luxo orgânico, suas assinaturas.

Os tratamentos desse spa no Six Senses, bem como programas de vários dias, fazem parte de menu de terapias completo e orientado para a essência do cliente. Existe uma vasta oferta de tratamentos de inspiração local, que têm, como base, citrinos e uvas da região. Os materiais utilizados são amigos do ambiente: proporcionam, assim, uma fusão perfeita entre a natureza, as tradições portuguesas e os elementos água, pedra e madeira.

Com qualquer massagem de assinatura, ficará muito bem servido. Vale a pena experimentar a Holistic (60 min. / 120 euros), uma massagem holística completa, projetada para evocar um relaxamento profundo. Tem início com uma suave esfoliação corporal, com sementes de uva e óleos essenciais. Em seguida, uma massagem profunda à base de óleos naturais, que alivia a tensão muscular e desperta os sentidos. Segue-se com uma massagem estimulante, que usa óleos reafirmantes e tonificantes, para reduzir a aparência de tom de pele irregular e de retenção de líquidos. Continua com uma revigorante massagem na parte superior do corpo, para aliviar a tensão muscular, e termina com uma hidratação corporal, passando por um tratamento de rosto.

Além das 10 salas de tratamento, o spa é equipado com uma piscina interna aquecida, com uma piscina externa com borda infinita – e uma vista de tirar o fôlego do Douro –, com várias saunas (seca e a vapor aromatizadas), além de uma sauna infravermelha – para recuperação muscular – e uma sala de fitness totalmente equipada, incluindo um espaço dedicado ao Aerial Yoga.

O Hotel

O complexo dispõe de um jardim orgânico, de plantas e ervas aromáticas, que fornece os ingredientes principais que são utilizados nos tratamentos de spa. Entre as experiências disponibilizadas pelo hotel, os passeios nas vinhas, as sessões de ioga ou a observação de aves – tudo isso, são algumas das atividades extras oferecidas.

Especial também é a experiência de degustação de vinhos, para conhecer melhor esse produto tão característico dessa região de Portugal. O hóspede pode, ainda, participar de uma série de atividades vínicas, incluindo cursos de enologia, passeios de barco com jantar, visitas a quintas, onde poderá encontrar produtores e ter a oportunidade de fazer o blend de seu vinho. Uma vez por ano, poderá também participar da pisa das uvas, durante a vindima, que ocorre entre setembro e outubro.

O Six Senses Douro Valley foi considerado o melhor hotel spa do mundo, pela edição espanhola dos prêmios Condé Nast Traveler, em 2017. Mais recentemente, foi identificado, pelos leitores do guia turístico britânico Gallivanter’s Guide, como o “Melhor Hotel Resort da Europa”.

E, no Douro, esse misto de resort com hotel e retiro – quase que espiritual – evoca uma sensação de pertencimento imediata, única. É um refúgio que vai na contramão do luxo ostensivo e que explora experiências fora do comum, com uma atmosfera variada e responsável.