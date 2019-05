E aí, beleza?

Usar aparelho fixo é coisa do passado – ou, pelo menos, dos tempos de adolescente. Se o seu sorriso ainda te incomoda, saiba que é possível optar pelo aparelho invisível, que corrige alinhamento e espaçamento de forma mais moderna e confortável.

A partir de um escaneamento dos dentes, feito com equipamentos de alta tecnologia, é possível planejar a movimentação de cada dente em um software digital e produzir alinhadores transparentes no formato exato da arcada dentária; dessa forma, cada alinhador fica responsável por pequenas movimentações, até chegar ao resultado final desejado.

Conversamos com dois profissionais da área para entender quais os prós e os contras desse método de correção.

De acordo com o Dr. Fernando Tadeu de Almeida, especialista em odontologia esportiva, prótese dentária e reabilitação oral, os aparelhos invisíveis trazem uma experiência inovadora de ida ao dentista, muito mais prática e acessível do que os tratamentos convencionais (aparelhos fixos). Contudo, Fernando alerta que o tempo do tratamento varia de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.

Segundo o Dr. Paulo Bartolomei, ortodontista da Clínica Cluci & Bartolomei, em São Paulo, destacam-se as seguintes vantagens do aparelho invisível: ser discreto e estético (por ser transparente); tecnológico (através do scanner e do clincheck é possível a visualização de como ficará o final do seu tratamento); rápido (o tratamento é mais rápido do que técnicas convencionais); confortável (melhor uso para praticantes de esportes e atletas, pois o parelho invisível pode ser removido durante a prática de atividade física); prático (o aparelho é de uso diário e não atrapalha na fala, porém, necessita da remoção para a mastigação).

Em relação às desvantagens do método, o custo alto e a completa dependência da cooperação do paciente, no uso regular do aparelho, podem tornar o tratamento mais longo, alerta Paulo.

No Brasil, marcas como a SouSmile e Invisalign são especializadas nesse tipo de aparelho, que oferecem, além de tudo, conforto e conveniência, possibilitando que os dentistas forneçam os resultados que os pacientes esperam, num curto espaço de tempo.