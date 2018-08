E aí, beleza?

É cada vez mais evidente a preocupação masculina com os cuidados pessoais e a auto estima. Isso se reflete no aumento do consumo de produtos de grooming e beleza pessoal.

Pensando nisso, a Nivea divulgou recentemente uma pesquisa que revela que 92% dos homens, com idade entre 18 e 69 anos, acredita que “sentir-se bem com a própria pele” é importante para ter uma boa performance em todas as áreas da vida.

Para estreitar a relação com o público masculino no Brasil com a linha Nivea Men, a marca anunciou uma parceria com o Paris Saint-German. O início dessa parceria foi celebrado com uma assinatura e campanha na mídia brasileira. #PRONTOPROJOGO apresenta algumas das estrelas do clube: Neymar Jr, Thiago Silva, Dani Alves, Kylian Mbappé e Adrien Rabiot, desatrelados à costumeira imagem de heróis e mostrando que são, antes de tudo, “homens comuns”, que trabalham a sua autoestima com uma linha de produtos desenvolvida especialmente para o público masculino.

“Por meio desta parceria, queremos que os brasileiros se sintam sempre prontos para o que quer que a vida os reserve”, explica a Diretora de Marketing da Nivea Brasil, Andrea Bó.

Presente na vida do homem desde 1922, quando lançou no mercado o sabonete para barbear, a linha Nivea Men contém desodorantes, sabonetes, espuma, gel e creme de barbear.