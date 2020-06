E aí, beleza?

A Nike acaba de anunciar a sua nova coleção ultracolorida e que celebra o Orgulho LGBTQIA+. Chama-se BeTrue e é composta por tênis icônicos da marca, além de peças de vestuário: shorts, camisetas croppeds e outras com estampas de arco-íris coloridas, que homenageiam a comunidade LGBTQIA+ e aqueles dispostos a se orgulhar do que e quem representam.

Refletindo o mesmo poder do movimento, as silhuetas da coleção expressam diferentes períodos e configurações de tempo, além de formarem uma linha que traz a força unificada na diversidade. Pela primeira vez, a coleção apresenta uma edição especial do Air Force 1, com uma marca de 10 cores inspirada na bandeira More Colour, More Pride, introduzida na Filadélfia em 2017. Para dar visibilidade ao movimento negro dentro da comunidade LGBTQIA +, as cores da bandeira foram expandidas, adicionando listras pretas e marrons. Além deste modelo, também estão presentes o modelo Air Max 2090, a sandália Air Deschutz e o Air Zoom Pegasus 37.

As peças de vestuário estão disponíveis no site da marca e 10% da venda dos produtos da coleção online serão revertidos para a instituição Casa Florescer, que apoia mulheres travestis e transexuais.