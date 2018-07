E aí, beleza? O tema de hoje tira o sono de muito gente: a temível queda de cabelo. Mas, calma! Nem tudo são verdades.

A queda de cabelo é genética

Verdade. A culpa é do seu DNA. Cerca de 70% dos homens que sofrem de calvície é por fatores hereditários. Tanto do lado do seu pai, como da sua mãe, o cromossomo X é o responsável por essa trágica herança genética. Mas não só. Fatores fisiológicos e emocionais também influenciam.

O stress faz aumentar a queda de cabelo

Verdade. Stress em excesso, cansaço, ansiedade e depressão causam alterações hormonais que podem levar ao problema. Assim como o hábito de fumar, o uso de álcool em excesso, sono desregulado e o excesso de processos químicos no cabelo afetam a sua estrutura, e portanto, aceleram a sua caída.

Mudanças radicais na alimentação aumentam a perda de cabelo

Verdade. A falta de certos elementos pode enfraquecer o cabelo. Devemos manter uma alimentação balanceada, rica em vitaminas, proteínas, minerais e oligoelementos.

Dormir com o cabelo molhado prejudica o fio

Verdade. Dormir com os cabelos molhados ajuda na retenção de água no couro cabeludo, causando a proliferação de fungos, bactérias e da caspa. Seus cabelos acabam ficando mais oleosos, quebradiços e sua raiz fica mais fraca.

Usar bonés não afeta a queda capilar

Verdade. O uso do boné não faz os cabelos caírem, muito menos enfraquece-os. Ocorre que acessórios como estes abafam o couro cabelo e faz aumentar a produção de oleosidade, além de contribuir no agravamento de problemas que estão ligados diretamente à calvície, como a dermatite seborreica.

Pode-se lavar os cabelos todos os dias sem consequência na queda

Verdade. Devemos lavar os fios todos os dias para que seja retirado o excesso de sebo que o couro cabeludo produz. Ainda mais nós, homens, que temos uma maior tendência à oleosidade. Fatores como a poluição e os resíduos de produtos de styling acumulam na fibra, deixando os fios opacos e enfraquecidos. A correta higienização diária também é indicada para a prevenção da alopecia.

Caspa não é sinal de falta de hiegine

Verdade. A caspa é um dos sintomas da dermatite seborreica e não tem qualquer ligação a maus hábitos de higiene. Hoje existem inúmeros xampus e produtos para isto, e esse problema pode ser tratado facilmente.

Os cabelos caem mais no outono

Verdade. A explicação para esse fato é que existem em nossa pele sensores de luminosidade, que recebem mais estímulos no verão, quando há maior exposição à luz solar, fazendo com que os fios cresçam mais e caiam menos nessa estação. Com a chegada do outono/inverno, há uma diminuição da divisão celular e, portanto, os fios que não caíram começam a cair, dando a impressão de uma queda mais acentuada.

A calvície pode ser revertida

Verdade. Atualmente há muitos tratamentos eficazes em relação ao tema. Um deles é o transplante capilar, técnica realizada em clínicas especializadas que retira uma pequena faixa do couro cabeludo de porções da cabeça que não sofrem com a calvície, geralmente a nuca, e implanta as unidades foliculares, uma a uma, nas áreas calvas. Há também outros tratamentos que envolvem uma limpeza profunda do couro cabeludo para estimular o crescimento dos fios, e outras técnicas que promovem a utilização do laser para ativar a circulação sanguínea no local em que é desejado o crescimento capilar.

Remédio para o tratamento de calvície causa impotência

Mentira. Apesar de determinados medicamentos apresentarem esse sintoma na bula, o fato é que remédios para o combate da calvície podem diminuir a mobilidade dos espermatozoides e reduzir a quantidade de esperma ejaculado.