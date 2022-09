E aí, beleza?

A temperatura começa a subir, os dias já não são tão frescos e à medida em que nos aproximamos do início da primavera, os contrastes na paisagem vão aparecendo. É tempo de mudar, experimentar novos aromas, sair da zona de conforto e apostar nas fragrâncias mais marcantes.

A nova estação é caracterizada pelo desabrochar das flores, dias e noites com a mesma duração, mais chuva e o clima mais ameno. Para entrar no mood da primavera e renovar os seus aromas, listamos sete fragrâncias cheias de personalidade, com aromas frescos, cítricos e frutados que valem a pena conhecer.

Iconique 001, O.U.i, R$ 309,00 (75 ml)

Um eau de parfum irreverente e jovem, oriental e instigante que remete ao calor das nuances de café, com notas complementares de fava tonka e sândalo. O.U.i, abreviatura de “Original. Unique. Individuel”, é uma marca de alta perfumaria criada na França, que conta com atelier em Paris. A marca, que faz parte do Grupo Boticário, foi desenvolvida por profissionais franceses experts em perfumaria e design. Vale a pena conhecer.

Blue Collection, Alfa Romeo, R$ 379,00 (125 ml)

Essa nova fragância da marca italiana chega ao Brasil integrando a família olfativa fougére aromático. Com notas de topo de citrinos como menta, cidra, bergamota e limão siciliano, é fresca e envolvente. No coração, acordes florais com notas de flor de laranja, maçã verde, blend de frutas e buquê floral. Envolvendo o perfume, notas de fundo de patchouli, musgo, acordes oceânicos e árvores secas. Uma boa alquimia para apostar na estação mais florida do ano.

Luna Rossa Ocean, Prada, a partir de R$ 499,00 (50 ml)

Essa nova fragrância masculina surge para completar a icônica linha de Luna Rossa. As fragrâncias Prada Luna Rossa são inspiradas no mundo da competição de vela – uma ode à alta performance através da inovação. Ocean é uma fragrância extremamente sofisticada e refrescante, que convida a superar nossos limites e explorar novos horizontes. Combina o frescor da bergamota com a sofisticação da pimenta rosa e da artemísia, criando um cheiro disruptivo e repleto de contrastes, assim como o desabrochar da primavera. Logo, a fragrância revela um coquetel de frutas cítricas, combinadas com o floral da lavanda e da sálvia. As notas de coração oferecem um efeito de segunda pele, explorando um acorde sensual de camurça, açafrão e íris, que se fundem com as notas de fundo que são revestidas em um blend de patchouli, vetiver e almíscares, deixando um rastro viciante e masculino.

Silver Scent Intense, Jacques Bogart, R$ 439,00 (100 ml)

Um perfume de contrastes, fresco e quente, moderno, com uma distinção clássica. É uma fragrância com um desenho contemporâneo. Com acordes florais, amadeirados e elegantes, as notas de cabeça combinam limão, laranja da terra e flor de Azahar; coentro, noz-moscada, Romero, cardamomo, lavanda e gerânio selvagem são as notas de coração. Como notas de fundo temos fava tonka, vetiver, teca, madeira e líquen. Um luxo!

Azzaro Sport, Azzaro, R$ 229,00 (100 ml)

Que Azzaro é um clássico da perfumaria masculina, não é uma novidade. A boa nova vem em forma de eau de toilette da família olfativa aromática fougére, Azzaro Sport, inspirado no homem esportista que vive em constante movimento, sempre em busca de adrenalina, vitalidade e dinamismo. Imagine uma dose de frescor, como um shot de energia, combinados numa fragrância que tem como notas de topo grapefruit e abacaxi; as notas de coração são marcadas pela lavanda e sálvia esclaréia, e as notas de fundo são um toque final com sândalo e fava tonka, como uma onda quente e vibrante, assim como a primavera. Pode apostar!

Agua Fresca Citrus Cedro, Adolfo Dominguez, R$ 260,00 (120 ml)

A água tem uma natureza única e especial, que Adolfo Dominguez soube captar com perfeição ao longo dos anos através de deus perfumes mais emblemáticos. Agua Fresca Citrus Cedro de é uma fragrância cítrica amadeirada, fresca e delicada, autêntica e elegante. Cheia de contrastes, seu aroma começa com o brilho e a vibração de notas frutadas como a toranja, que se combina com a efervescência da verbena e da menta. No coração, o gengibre, o toque picante da pimenta rosa e do cominho para adicionam efervescência ao todo. No fundo, a profundidade do almíscar combina-se com a sofisticação do cedro e ao toque salgado do âmbar.

Acqua di Giò, Giorgio Armani, a partir de R$ 459,00 (40 ml)

Nesta nova reinterpretação do icônico perfume Acqua di Giò, Giorgio Armani olha para o futuro e assume um compromisso com a sustentabilidade: reduzir os impactos ambientais negativos, sendo recarregável e composto por ingredientes de origem sustentável. Compensando quaisquer emissões de carbono restantes através de um programa de reflorestamento e projetos de conservação, este eau de parfum finalmente alcança o status de carbono neutro. Com notas de mandarina verde, no coração, sálvia e notas verdes, e na base essência de patchouli combinada com o vetiver, este novo especto da icônica coleção de fragrâncias masculinas de signori Armani cria um ambiente sereno, mas extremamente sensual quando na pele. Não passará despercebido! O refil de 150 ml está disponível com preço sugerido de R$ 759,00.

Dica de especialista: Ricardo Assi, sommelier & treinador de fragrâncias L’Oréal Luxo dá a dica: “Por se tratar de uma assinatura de frescor, a aplicação em bruma é uma ótima sugestão. De três ou quatro borrifadas para o alto e deixe essa bruma cair sobre você, aumentando a superfície de contato entre o perfume e quem o aplica, evocando a sensação de ser envolvido pelo mar”, explica Ricardo.