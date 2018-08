E aí, beleza?

Um perfume diz muito sobre a personalidade de uma pessoa. Há quem não abra mão dele, acreditando que usar apenas uma fragrância é questão de identidade. Para outros, perfume é como roupa: cada ocasião merece uma fragrância distinta. Sou desses! E por que a gente pode – e deve! – variar, conheça algumas excelentes apostas para usar, de acordo com a ocasião:

Para começar o dia

Não há melhor forma de começar bem o dia que a com energia e disposição. Aromas mais frescos, com notas aquáticas e cítricas, são boas apostas. É verdade que a fragrância vai ficando mais suave ao longo do dia; daí, o fator fixação ser extremamente importante nesse quesito. Não confunda fixação com intensidade: um perfume de longa duração não é necessariamente um perfume forte. Fica a dica!

O ELEITO: Amir Slama Colônia Matcha, Perfumaria Phebo, R$ 120 (250 ml)

As notas de topo de bergamota, mandarina e pera fazem dessa colônia cítrica e aromática uma ótima aposta para suas manhãs. Essa criação da Perfumaria Phebo, em parceria com o estilista Amir Slama, é revitalizante e sofisticada: tem notas energizantes, frescas e intensas. A estampa, com toques orientais, traz o verde das folhas da camellia sinensis de onde o matcha é extraído e celebra a cerimônia do chá – tradição milenar asiática. Seu consumo está associado a um momento de cuidado do corpo e da mente, além de ser uma reconexão com a natureza.

Work, work, work

Quem não gosta de ir arrumado e cheiroso para o trabalho? Mas, atenção, exagerados de plantão! Quantidade não é qualidade quando o assunto é perfume. Esqueça aquele aroma forte e marcante, que o anuncia há milhas de distância. Ninguém merece trabalhar ao lado de um cara com um perfume muito intenso, logo pela manhã – um perfume daqueles capazes de provocar até dor de cabeça no colega da mesa ao lado. Você não é esse cara! Aqui, a sobriedade é a chave do sucesso. Aromas amadeirados ou ambreados transmitem a ideia de confiança e de elegância ao mesmo tempo.

O ELEITO: Acqua di Giò Absolu, Giorgio Armani, R$ 469 (75 ml)

Terceiro da trilogia de Giorgio Armani, esse perfume não poderia ser mais apropriado para quem quer transmitir confiança no ambiente de trabalho. A fragrância é amadeirada e frutada, com acordes aquáticos, garantindo um frescor extremamente chic. O resultado é um perfume sensual, atemporal e equilibrado.

Happy Hour

Essa ocasião de confraternização pós-expediente merece uma fragrância especial. É chegado aquele momento do dia para descontrair e relaxar. Aromas mais amadeirados e frutados são boas apostas para um boteco com os amigos.

O ELEITO: Polo Ultra Blue, Ralph Lauren, R$ 379 (75 ml)

Uma interpretação fresca e duradoura do icônico Polo Blue. Assim é o novo Polo Ultra Blue, que traz uma mistura energizante de acordes cítricos e notas de sal mineral. As notas de topo de limão cedrat, bergamota e verbena de manjericão são uma explosão de citrinos; aliadas a uma combinação única de ‘artical’ e ‘ambertonic’, duas moléculas patenteadas – usadas pela primeira vez juntas em um perfume – criam uma sensação completamente nova de frescor duradouro. No final, uma fragrância refinada, refrescante e masculina.

Jantar romântico

Aqui, os aromas mais intensos e marcantes são uma ótima pedida para deixar uma impressão positiva. Fragrâncias com um toque oriental também são perfeitas para despertar os sentidos e esquentar a noite.

O ELEITO: Stronger with You, Emporio Armani, R$ 429 (100 ml)

Inspirados numa história de amor – incondicional, feliz –, esse é um dueto de fragrâncias masculina e feminina da Emporio Armani, simbolizado por dois anéis. A coleção tem um aspecto jovem e se tornou uma linha para homens e mulheres que são livres para fazer, criar e amar. Stronger with You é um perfume intenso e superelegante. Traz nas notas de cabeça uma mistura de cardamomo, pimenta rosa e folhas de violeta; no coração, notas frutadas de sálvia, melão, abacaxi, lavanda e canela; as notas de fundo de baunilha, castanha, cedro, madeira de âmbar e madeira guaiac fecham essa fragrância que é uma explosão de sedução e calor.

Balada

Um bom perfume pode ser um grande aliado na hora da conquista. Afinal, você quer se destacar da multidão e fazer bonito na noite, certo?! Aromas intensos, quentes, com muita madeira e especiarias, são perfeitos para a sedução.

O ELEITO: Mercedes-Benz Club Black, R$ 419 (100 ml)

Perfeito para a noite, ou melhor, para o “rei da noite”. Um perfume marcante e sensual para homens poderosos, que buscam causar uma boa primeira impressão; é uma fragrância que permanecerá a noite toda. O aroma é composto por notas sofisticadas e intensas, como bergamota para a cabeça, jasmim e incenso para o coração e, já nas notas de fundo, sobressaem o ambrox, as madeiras douradas e a baunilha.

Day off

Acordou mais tarde, tomou um super banho e vai sair sem rumo? Aproveite o dia lindo de sol – se for o caso – para curtir com amigos e com a família. Aromas cítricos, florais e aquáticos são ótimas apostas para os momentos de lazer.

O ELEITO: Blu Mediterraneo Chinotto di Liguria, Acqua Di Parma, R$ 655 (100 ml)

No melhor estilo “il dolce far niente” de ser, essa fragrância da Acqua di Parma é a expressão máxima de frescor; a expressão de uma terra inigualável e natural, onde arte, natureza e cultura se fundem em plena harmonia. Feita com os ingredientes mais finos da região do Mediterrâneo italiano, é essencialmente cítrica e elegante. Abre com uma energia realçada pelas notas doces e amargas do chinotto e da tangerina; no coração da fragrância, notas de jasmim e gerânio florescem com as frescas e dinâmicas notas de cardamomo e alecrim; o aroma é fechado com o silêncio e a tranquilidade das notas de base do patchuli e do almíscar. Na praia, no parque ou no campo, esse é o perfume ideal para momentos de prazer e de descontração.

Ficou confuso sobre a história das “notas” olfativas? A gente lhe explica melhor. Todo perfume tem uma “arquitetura” quanto a sua composição e todos seguem a mesma regra: primeiro é preciso escolher os aromas para compor o que os perfumistas chamam de notas de cabeça – o aroma que as pessoas sentem, assim que se abre um frasco, e que são mais voláteis. Na sequência, as notas de coração são os aromas intermediários, aqueles que, como o próprio nome sugere, formam o coração da fragrância, ou seja, as principais.

Por fim, as notas de fundo (ou de saída) que são as responsáveis pelo prolongamento da fragrância – do cheiro mais duradouro, que fica em nossa memória.

Pode parecer complexo, mas não é! O fato é que a perfumaria é uma arte que devemos ter como aliada, para as ocasiões corriqueiras e especiais do nosso dia a dia.