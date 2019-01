E aí, beleza?

Neste ano de 2019, algumas tendência devem manter-se em alta; no entanto, há novidades que mexerão com seus cuidados pessoais.

Conheça cinco tendências de grooming que marcarão este ano, para os homens, e saiba como você pode se beneficiar delas. Anote!

1 – Maquiagem masculina

Mais autoconfiança e menos preconceito: a maquiagem masculina chega para ficar em 2019. E isso não quer dizer que você terá de sair, por aí, com a cara “rebocada” e cheia de brilho.

É um fato que maquiagem para homem já foi um tabu. Se ainda o é, pra você, é melhor reconsiderar e parar de torcer o nariz: as buscas pelo tema, no Google, mostram que esse interesse só tem crescido, entre os homens.

No contexto de estar com a pele limpa, hidratada e livre de imperfeições, as marcas estão cada vez mais antenadas no assunto e não param de lançar linhas inteiras, dedicadas ao público masculino. Prova disso é a Chanel – gigante global de artigos de luxo e reconhecida mundialmente por suas linhas de maquiagem-desejo para mulheres – acaba de lançar sua primeira linha de maquiagem exclusivamente masculina.

A Boy de Chanel é composta por três produtos com acabamento discreto para melhorar a aparência, sem chamar atenção: base com proteção solar, lip balm (hidratante labial) e lápis com escovinha para as sobrancelhas.

2 – Botox Capilar

A era do alisamento e da escova progressiva já foi e deu lugar ao botox capilar. Quem nunca quis ter os cabelos sempre no lugar, sem frizz, hidratados e com brilho? Então, chegou a hora de você conhecer esse método que virou hit entre os mais antenados.

Numa alusão ao tratamento estético do botox facial – usado para deixar a pele mais jovem –, nos cabelos, a técnica garante a “reconstrução” do fio. Faz com que os principais danos desapareçam, deixando a fibra capilar mais saudável e os cabelos com uma hidratação power. Saiba mais sobre o assunto em detalhe nesse post.

3 – O bem-estar é o novo statement de cuidados pessoais

Atividade física, bons hábitos alimentares e cuidados com a pele, enfim, corpo e mente são metas de saúde e de beleza que devem estar em sua lista de prioridades para este ano. Tirar um tempo maior para cuidar de si próprio é um requisito chave para manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, por exemplo.

Numa definição dicionarizada, bem-estar é a “condição de quem se encontra física, espiritual ou psicologicamente satisfeito; é conforto, é satisfação”.

Numa sociedade cada vez mais conectada e digital, o tempo que reservamos para nós mesmos volta a ser valorizado como essencial ao bem-estar, e os projetos de wellness começam a configurá-lo em suas ofertas. Pelo mundo, surgem spas, incluindo antigos mosteiros, onde a meditação, o autoconhecimento e o contato com a natureza são as principais ofertas, em oposição aos serviços luxuosos até agora oferecidos: novo luxo é a simplicidade!

4 – Cosméticos multifuncionais

Menos é mais e a praticidade é fundamental em nosso dia a dia. Com a falta de tempo – típica da vida moderna –, os cosméticos multifuncionais passaram a ser uma alternativa efetiva em diversos contextos, especialmente na prevenção do envelhecimento cutâneo.

Basicamente, os cosméticos multifuncionais, como o próprio nome indica, são aqueles produtos capazes de desempenhar mais de uma função simultaneamente; eles reduzem a necessidade de várias etapas, durante a rotina de cuidados com a pele.

Um bom exemplo deles é o hidratante com protetor solar integrado. Ou ainda, um BB Cream que é, ao mesmo tempo, base, protetor solar e tratamento para a pele. Os protetores solares – com antioxidantes, ação antienvelhecimento, controle da oleosidade e até mesmo cor – são também bons exemplo de produtos com o fator “multifunção”.

Quer ingressar nesse fantástico mundo dos cosméticos multifuncionais sem medo de errar? Conheça, abaixo, duas boas apostas:

Dermato Clean Solução Micellar 3 em 1, Eucerin, R$ 58 (200 ml)

Limpa, demaquila e tonifica a pele. O produto conta também com gluco-glicerol e ácido hialurônico (ambos ativos naturais de hidratação) e com micelas (um conjunto de moléculas que remove até as menores partículas de impurezas da pele). A solução é livre de perfume, álcool etílico, corantes e parabenos. É, pois, indicada para todos os tipos de pele. Experimente ainda limpar a pele após o barbear.

Gel Hidratante Matificante 5 em 1 Café Verde, L’Occitane Au Brésil, R$ 69 (50 ml)

Com FPS 20, esse gel hidratante, de textura leve e refrescante, foi desenvolvido especificamente para a pele do homem. Este produto foi formulado com o óleo de café verde e promete promover energia útil para ajudar a melhorar a qualidade e o metabolismo da pele. Ele ajuda hidratar, matificar e reduzir a oleosidade da pele, mantendo-a sob controle, até o final do dia, além de protegê-la contra os raios UVA e UVB e de proporcionar uma sensação refrescante e energizante.

5 – Barba

Curtas, compridas, cerradas ou cheias… as barbas continuam na moda e tudo indica que continuarão com força total em 2019. Barbas bem tratadas e bem cuidadas, utilização de bons produtos e frequentar uma boa barbearia podem ajudá-lo nessa missão de cultivar os pelos faciais.