E aí, beleza?

Depois de um longo período de quarentena, tudo o mais queremos é voltar a sair de casa – com os devidos cuidados, é claro. É tempo de mudar, experimentar novos aromas, sair da zona de conforto e apostar nas fragrâncias marcantes para dar um up na sua autoestima.

Conheça quatro perfumes em que valem a pena apostar nesta estação:

Dark Mint, Botica 214, R$ 159,90 (90 ml)

O mais recente lançamento de O Boticário – a primeira versão masculina da perfumaria premium Botica 214 – surpreende com a combinação de ingredientes nobres de forma única e sofisticada. O resultado dessa alquimia é uma fragrância de contrastes, levemente adocicada, que traz o frescor da menta, associada a notas amadeiradas de cedro. Vegano, chega em versão EDP (do francês, eau de parfum), que representa uma categoria da perfumaria com maior concentração de fragrância e utilização de matérias-primas mais nobres.

Pure XS Night, Paco Rabanne, R$ 499,00 (100 ml)

Pure XS Night é uma fragrância oriental especiada, que eleva o sentido ousado de um homem que sabe o que quer. Traz um aroma quente e sedutor, resultado da fusão das notas de caramelo, cacau, mirra e canela, com os acordes frescos do ginseng e do gengibre. É marcante e como o nome sugere, é um perfume ideal para a noite.

Acqua de Gió Profondo, Giorgio Armani, R$ 509,00 (75 ml)

Essa nova e intensa interpretação do clássico Acqua di Gió é como um mergulho no mar azul profundo, onde os sentidos são despertados pela tangerina verde e a bergamota, enquanto um tom ultramarino e quase gelado é transmitido pelos acordes marinhos da fragrância. Segundo o próprio Giorgio Armani “é uma cor líquida que dá uma sensação de fluidez e elegância refinada.”

Polo Deep Blue, Ralph Lauren, R$ 599,00 (125 ml)

A novidade da Polo Ralph Lauren inspirada na brisa do oceano e sua profundidade reúne a energia, a intensidade e a potência da onda perfeita em um único frasco. O perfume foi desenvolvido pelo mestre perfumista Carlos Benaim, que se inspirou na beleza natural das ilhas e na quebra das ondas em uma praia tropical, com a ideia de recriar o cheiro da brisa do mar misturado com frutas frescas.