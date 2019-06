Virgil Abloh, atual diretor artístico da Louis Vuitton e da Off-White e nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo no ano passado, segundo a Time, apresenta sua visão de futuro para a Vitra, fazendo uma “atualização” de importantes peças de design da marca.

O designer de moda americano nascido em Illinois nos anos 1980 se formou em Engenharia Civil e Arquitetura e entrou no mundo da moda a partir de um estágio na Fendi, em 2009, junto com o rapper masculino Kanye West. Virgil se destacou no cenário da moda ao apresentar modelagens atípicas misturando o grafismo e o design gráfico em importantes peças do guarda roupa masculino com sua própria marca, a Off-White, fundada em 2012. Hoje em dia ele é responsável artístico pela coleção masculina da Louis Vuitton.

Nesta semana, o designer apresenta a exposição Twentythirtyfive (2035), apresentada no quartel de bombeiros projetado por Zaha Hadid no Campus Vitra, durante a semana da Art Basel: o designer “hackeou” arquivo da Vitra e reimaginou muitos dos produtos mais icônicos da marca, apresentando seu ideal de casa de um jovem adulto em 2035. Sua visão inclui, por exemplo, uma gangorra feita de cadeiras de arame de Charles e Ray Eames e um armário com tijolos para as prateleiras.

Segundo o designer, “2035 não está tão longe no futuro, mas ainda está por vir (…) “Nosso mundo será um lugar diferente até então. E como uma comunidade de design, devemos pensar sobre isso na esfera maior do que estamos fazendo.”

Para a Vitra, Abloh é um ícone da nova geração conectada e acreditam que o designer – cujo trabalho abrange moda, arquitetura, música, móveis e arte – poderia ajudar a tornar seus produtos mais acessíveis aos consumidores preocupados com a mídia social e que suas idéias podem ter um impacto semelhante nos jovens de hoje, como o de Prouvé nas décadas de 30 e 40.

A poltrona Antony da década de 1950 é reimaginada com um assento de acrílico transparente, em vez de madeira, e sua estrutura de aço é pintada de laranja brilhante. A versão de Abloh da luminária de parede Petite Potence dos anos 40 também é laranja, com uma gaiola de metal ao redor da lâmpada de LED.​ “Uma das minhas assinaturas de design sempre comentou sobre o passado como um meio de apresentá-lo ao seu futuro”, disse Abloh​ ​​

O novo produto final é um tijolo laranja numerado – o elemento chave do armário criado pelo designer que cobre uma das parede do edifício de Hadid. É simplesmente chamado de bloco cerâmico. Para Abloh “design sempre tem a idéia inerente de ser uma ponte do passado, com um olho no futuro”.

Imagens: Divulgação/ Julien Lanoo.