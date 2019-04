A Feira Internacional de Arte ocorreu entre os dias 03 e 07 de Abril. O Design possui uma área específica, voltada a iluminação, mobiliário e peças de antiquário. Os Designers da cena independente possuem uma grande visibilidade.

Assim, selecionamos cinco ambientes ou peças, por questões diferenciadas:

A coleção de luminárias criada por Ana Neute, intitulada de Fluída, possui peças com características únicas por explorar, de forma artesanal, o sopro do artesão. As peças buscam inspiração nas relações entre forma e transformação, parecem estar em constante movimento, um efeito de “derretimento” que exemplifica o porque do nome da coleção.

Rodrigo Ohtake apresentou sua criação para Herança Cultural, com a junção de dois materiais muito marcantes: madeira e o aço inox. As peças testam o equilíbrio sem perder a identidade do designer.

A luminária Orbe, do Estúdio Rain, reforça a função do objeto e simplicidade das formas, com uma ótima escolha de cores metálicas que combinam entre si.

O ambiente de Gustavo Bittencourt apresentou a coleção Benjamin, a identidade do designer sempre muito presente nas estruturas metálicas mínimas, contrapondo com a madeira robusta.

O ambiente minimalista de Leandro Garcia contrapõe com a robustez das peças de mármore, chegando a pesar até 50 quilos. As peças com desenho simples e sutil receberam o nome de Vasos Solitários.