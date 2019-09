A exposição Revisões Concretas apresenta obras dos designers Zanini de Zanine e Olavo Machado, com curadoria e produção do arquiteto Pedro Lázaro, ocupando o Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte. A exposição aborda as influências concretistas no desenho contemporâneo dos designers, onde traçam um recorte inédito na exploração de formas geométricas no aço, matéria prima que assume real valor cultural

O carioca Zanini de Zanine – nomeado designer do ano pela Maison&Objet Americas em 2015, nasceu em 1978 e cresceu observando o trabalho do pai, o arquiteto e designer José Zanine Caldas. Desde que o jovem designer produziu seu primeiro móvel, durante estágio com Sergio Rodrigues, não parou mais: seus objetos e móveis tem a madeira maciça como matéria prima básica, seguindo o legado de seu pai. Materiais diversos como plástico, metacrilato, vidro, metais, cerâmicas e partes de outros produtos industrializados vem sendo explorados também em peças produzidas industrialmente. O mineiro Olavo Machado – vencedor do Iconic Awards Innovative Interiores, é formado em administração de empresas e descobriu sua paixão pelo design em estudos na cidade natal e, mais tarde, em Milão. . Sempre foi muito influenciado pelos materiais da região que estão há anos enraizados no coração do Brasil. O designer estuda a interseção entre arte e cotidiano.