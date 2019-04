Ainda na ressaca da Semana de Design de Milão dos últimos dias é impossível não elencar nomes que se destacaram no ano da Euroluce: Philippe Malouin é certamente um desses.

Philippe Malouin é um designer nascido no Canadá, formado pela Design Academy Eindhoven e que cria seu estúdio em Londres em 2009. Seu portfólio inclui mesas, cadeiras, luminárias, objetos de arte e instalações. Vencedor de prêmios como W Hotel Deisgner of the Future e o Best Use of Material do Wallpaper Magazine.

Na última semana, o designer apresentou sua coleção POLE, para a marca Roll & Hill em Milão: “rígida e flexível, a construção em alumínio e o design modular da Pole permitem criar curvas gigantes”, explica o designer. A Pole ilumina uma ampla faixa de espaço em múltiplas configurações ao longo de paredes, pisos e tetos.