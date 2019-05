“Sou mesmo inquieto, criativamente falando. Arte, arquitetura, moda, design. Me agrada circular por todas as áreas, trabalhar as intersecções entre elas. Diria que na realidade tudo me interessa e me inspira, as coisas, as pessoas. E assim nasce minha coleção para a Breton.

Nunca me preocupei em restringir minhas criações a um material ou técnica construtiva específicos, minha primeira linha de produtos – a Pixel, por exemplo, misturava tapeçaria e computação gráfica. Logo depois, foi a vez da cerâmica, em que me apaixonei e tenho grande interesse. A ela veio se juntar depois o fascínio pela tecnologia LED de iluminação e, mais recentemente, pela construção de móveis. “Na verdade, meu trabalho surge da somatória de todas estas experiências. Sem começo, meio ou fim”, considera.

– Banco Canivete, produto articulado com possibilidade de adaptação a necessidade do cliente e lugar.

“Esse sentido de elegância, inerente à Breton me inspira muito. Daí a minha preocupação em investir em metais dourados, madeiras nobres, tecidos felpudos e encorpados. Tudo claro, ‘destemperado’ por um desenho que tende ao moderno, não exatamente ao modernismo”, explica Murilo sobre o conteúdo dos móveis que desenhou para a Desejos de Família.

– Banco Cilindros

– Poltrona Argolas

– Suporte Círculos, possui duas diferentes alturas para criar composições.

– Buffet Componente, o produto é composto por três partes, capazes de criar diferentes composições, formatos e tamanhos.

– Aparador Círculos

No mais, tudo se resume a um bem engendrado jogo de formas geométricas, sobretudo circulares: sempre pensei meu design em torno delas. Faz parte da minha identidade. Toda a coleção já está disponível nas lojas Breton por todo país.

Fotos: Ruy Teixeira @ruy_teixeira