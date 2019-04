A diferenciada e irreverente designer Bethan Laura Wood desperta atenção por onde passa. Com mestrado em Design Products no Royal College of Art, a britânica já colaborou com Abet Laminati, Moroso, Tory Burch, Museu Daelim e Museu de Arte Contemporânea de Tóquio.

Segundo ela, seu trabalho explora as relações entre objetos e seres humanos em sua vida cotidiana e questiona como eles podem se tornar canais culturais. Lançado no ano passado, ela acaba de ganhar o prêmio Elle Decor 2019 com o tapete Super Round, em criação para a CC Tapis.

A instalação da designer durante a Semana de Design de Milão 2018 era experiência sensorial representando uma rave dos anos 1990, uma coleção capaz de unir o artesanal com o digital, a tecnologia e a tradição.

A coleção “Super Fake” possui uma série de tapetes inspirados na colisão do homem com a natureza. Cada um representa uma forma de rocha diferente, os padrões são criados de acordo com o acúmulo orgânico de sedimentos ao longo do tempo e uma combinação de materiais sob pressão;



Os tapetes são feitos a mão, utilizando tecido de algodão, lã do himalaia, seda pura, linho com técnicas de fabricação que foram desenvolvidas ao longo de séculos por artesãos tibetanos.