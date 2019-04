B de Brasil é o projeto de realização conjunta da Bertolucci, Brilia e Belas Artes para homenagear artistas contemporâneos brasileiros. A convite de Marcelo Lima, 6 escritórios de design criaram uma coleção de luminárias que representam o país com lançamento em Milão, durante a Semana de Design 2019.

Tunga foi o artista escolhido para minha homenagem: a desproporção e desconfiguração de suas obras, com elementos que vão até chão para compor o conceito da minha luminária. Foi essencial também misturar ideias já desenvolvidas em trabalhos passados, transportando para o universo do Tunga.

O ponto de partida foram as cordas com led, trabalhando a questão de pencas e coisas arrastando no chão. Minha última coleção – Componente – também foi referência na composição, agregando uma cúpula para a luminária, feita de cortiça e pintada de preto. Esse detalhe importante, se relaciona com os sinos que Tunga utiliza em suas obras em grandes proporções.

A luminária possui movimento, várias possibilidades de enrolar a corda, colocar a cortiça em diferentes lugares, uma peça interativa.

O Projeto conta também Estúdio Lucas Lima, Ricardo Benucci, Mula Preta, Atelier Bam Design, Leo Romano e T44 Studio. Vale a pena conferir as peças dos meus colegas. Obrigado Marcelo Lima, Bertolucci, Brilia e Belas Artes.