O Dry Martini do Connaught Bar, no Mayfair Hotel, em Londres, custa 20 libras, cerca de 80 reais. As armas químicas já foram conhecidas como “a bomba atômica dos pobres”. Assim que você chega no bar do hotel, uma garota com pinta de modelo pergunta se você fez alguma reserva. Imagina-se que a Síria tenha um arsenal de cerca de 5 mil a 10 mil toneladas de armas químicas. Rússia e Estados Unidos têm reservas que vão de 30 a 40 mil toneladas.

Depois de encaminhado para uma das mesas, um garçom traz uma porção de azeitonas, bolachinhas e uma jarra de água – bem como o enxuto menu. No último dia 4, a cidade de Khan Sheikhun, no norte da Síria, sofreu um bombardeio com armas químicas. Sem muitos rodeios, peço o Martini Trolley. Funciona assim: “as armas químicas bloqueiam uma enzima que diminui um importante neurotransmissor. Isso gera um descontrole que faz com que os afetados chorem, urinem ou defequem involuntariamente. Também provoca espasmos musculares que podem causar a morte. Alguns outros sintomas são a rigidez do peito, dificuldade para respirar e náusea”.

Um barman aproxima-se da minha mesa com um carrinho de mão. Primeiro ele pergunta se eu prefiro gim ou vodca. Os últimos números são de 72 mortos, entre eles 20 crianças. Gim, claro. Na CNN, um vídeo mostra um bebê sendo “lavado” (com um jato forte de água). Ele, o bebê, já estava morto. Tanqueray 10 ou Juniper? Gás mostarda é o agente mais conhecido. Escolho Juniper.

A Rússia diz que o suposto ataque com armas químicas não passa de boatos. A diferença do Dry Martini do Connaught está no vermute. Os agentes nervosos mais usados são o gás sarin e o VX. Trata-se de uma mistura de vermute italiano, francês e um licor. Bashar al-Assad é um aliado dos russos.

Por último, o garçom pergunta qual o bitter deve ser adicionado ao meu martini. Um homem diz que perdeu a família inteira no bombardeio. Lavender, coriander, cardamom, ginger, grapefruit, vanilla or liquorice? Mulher, dois filhos pequenos e o pai. Vou de cardamom. A foto da filha pequena apertada contra o peito. Ninguém entende exatamente qual é a posição do presidente americano, Donald Trump.

O primeiro gole é um evento. “Alguns casos parecem mostrar sinais adicionais consistentes com exposição a químicos organofosforados, uma categoria de químicos que inclui agentes que atuam no sistema nervoso”, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS). Fecho os olhos e esqueço o custo daquele prazer. Dificuldade aguda de respiração foi a principal causa de morte das vítimas.

Quero morar naquele Dry Martini. A Europa endurece suas políticas em relação aos imigrantes.

A conta deu 22 libras.

As crianças estão sendo enterradas.