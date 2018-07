Em um país abstrato, localizado por debaixo dos panos da saia da linda do Equador, vive um povo feliz, um povo sorridente, povo dançante, cintura fina, pés de valsa, bailarinos vocacionados, balacobacos ambulantes, dentes mais brancos do continente, PIB da porra, melhor fase de todas, comida na mesa, e tanto emprego, tanto emprego, que até pra ficar em casa o cidadão recebe uma mesada, dinheiro na conta todo dia 15, pingando, pingado com café Premium, e bolacha que nunca cai com a manteiga pra baixo, árvores frondosas, sombra abundante e bunda, pré-salpicão, pós-vaidades, todo mundo é patrão, peão gira, gira e ganha a casa própria, feriados que se espraiam pelo calendário lunar, sol que nasce aos sábados, sábados que caem às terças, terças com piscina e cervejinha, hospitais de boneca, cadeia de boas intenções, Constituição para colorir, e caixas de lápis de cor com todas as emendas do arco-íris, torcidas organizadas e filas indianas, unhas encravadas de brilhante, tempo contado em milésimos de alfinete, uma gente cabeça, ondas que beijam a areia com delicadeza, bem-estar social com suíte e terraço gourmet, passaportes carimbados, velhos previdentes, viagras girando em baleiros azuis, idiotas úteis, certificados de aptidão, sexo sem crise, letras sem crase, mão de obra amiga, abraço de tatu-bola, forasteiros recebidos a bala de anis, céu de anil e gaivotas. Ah, as gaivotas, as gaivotas dessa república federativa e intensa.