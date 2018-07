Lúcio ouviu que o xis da questão não era ele. Fabiana era a catalisadora dessa narrativa alternativa. Era o casamento dela com Lúcio que empurraria o mundo para um apocalipse seletivo.

Na narrativa principal, eles não eram casados.

– Sequer nos conhecemos? – perguntou.

– Até onde eu consegui apurar, vocês se conhecem na narrativa A. Aliás, estudaram juntos – respondeu Lino – com o conhecimento adquirindo de quem pula da narrativa A para a B com desenvoltura.

Lino explicou que na linha narrativa principal, Lúcio não tinha invadido o alojamento de Fabiana durante uma excursão de colégio, que teria dito ‘não’ a ideia criminosa de Orelha e Durval, e que jamais teria ‘tocado’ em Fabiana.

Lúcio negou – no começo. Mas assumiu o delito ao perceber que se havia alguma maneira de escapar dessa loucura, essa maneira seria ouvindo o que aquele homem de dentes escandalosamente brancos tinha para contar.

– Como você sabe disso tudo? – perguntou Lúcio.

– Digamos que sou um bom mergulhador, que sei nadar nas águas limpas e nas águas sujas do rio…

Um bater de assas sobressaltou os dois homens.

Lúcio queria saber mais, queria saber o que acontecia do outro lado, e qual era a força que teria feito as duas narrativas se chocarem.

– Não sei ao certo, mas, às vezes, uma simples ligação errada basta para iniciar um ciclo diferente e… Mas o importante agora é você voltar para a casa de Frederica e descobrir como retomar a verdadeira linha narrativa . Não temos muito tempo. Tom Brady está chegando. Depois da colisão, Pazuzu será rei….

A casa tremeu.

– O que é Pazuzu?

– O rei dos demônios do vento, aquele que traz a tempestade e a estiagem… Aquele que…

A casa tremeu outra vez.

– E como sair daqui? – perguntou Lúcio.

– Eu vou abrir a porta e correr… Você entra no carro e não olha mais para trás.

E foi assim que aconteceu. Lino abriu a porta e saiu correndo por um campo aberto, desprotegido. Não demorou muito. As garras do demônio alado trespassaram o peito do homem de dentes brancos. O coração foi atirado longe. E quicou. Contraiu-se. O demônio fez bagunça com as tripas quentes daquele cadáver. Por último, arrancou a cabeça de lino e voou com ela. Sabe-se lá pra onde…

Mas Lúcio não viu nada disso. Fez o que foi combinado e correu para o carro. Dirigiu sem pensar até a casa de Frederica. No meio do caminho se deu conta de que não sabia como chegar lá. Ou tinha esquecido. Ou a casa nunca esteve onde deveria estar. Ligou o rádio. Ouviu sobre o Tom Brady.

Deu tantas voltas que uma hora chegou.

Lá estava a estranha casa de Frederica.

Teve medo de sair do carro. Ao sair, tentou ser rápido e não olhar para o alto. Tocou a campainha. Demoraram para atender a porta. Quem abriu foi Alencar.

– Que bom que chegou para o jantar! Temos visita! – avisou Alencar.

Lúcio entrou na casa pressentindo o pior.

Na cozinha, o Candidato brincava com Ricardinho.

Continua